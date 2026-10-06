Kiverte a biztosítékot Tucker Carlson hitleres megjegyzése Varsóban

Carlson múlt pénteken a YouTube-on közzétett programjában a Jacob Rees-Mogg brit konzervatív politikussal folytatott vita során hazugságnak nevezte, hogy „Hitler egyszerűen minden ok nélkül lépett be Lengyelországba”. Carlson ebben a vonatkozásban az első világháború után Lengyelországnak jutott bizonyos területeket érintő német igényekkel érvelt.

A lengyel kormányszóvivő az RMF24 rádiócsatornán botrányosnak nevezte az amerikai médiaszemélyiség kijelentését. Megerősítette: az ügy miatt a washingtoni lengyel nagykövetség ügyvivője bocsánatkérésre szólította fel Carlsont.

Carlson műsorára kedden Tom Rose, az Egyesült Államok varsói nagykövete is reagált, aki az X-en Amerika legveszélyesebb demagógjának és történelmi analfabétának nevezte a publicistát. Carlson „minden erkölcsi értékelés elhomályosítására törekszik”, ezáltal nem a történelem tisztázását, hanem elferdítését célozza. Ebben a felfogásban a támadók áldozatokká, az áldozatok támadókká válnának, a diktátorokat pedig államférfinak titulálnák – fogalmazott a nagykövet.

Leszögezte: Carlson felfogásában „a legnagyobb kaliberű bűncselekmények kontextusát eltörlik, hogy a felelősséget az áldozatokra hárítsák át”.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter megköszönte az amerikai nagykövet bejegyzését az X-en.

Tucker Carlson az egyik legismertebb amerikai kommentátornak számít, korábban a Fox News konzervatív televízió műsorvezetője volt. Kijelentései gyakran vitát váltanak ki. Az elmúlt időszakban Carlson elhatárolódott az amerikai republikánusoktól, egyebek mellett Donald Trump amerikai elnök Iránnal kapcsolatos politikája miatt.