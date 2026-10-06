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Nyitókép: Unsplash,com

HBO, Harry Potter, Trónok harca: elképesztő médiabirodalom született

Infostart / MTI

A Paramount Skydance amerikai médiavállalat felvásárolta riválisát, a Warner Bros Discovery-t, az így összeolvadt vállalatcsoport a Skydance Corporation nevet kapja - írta meg kedden a bbc.com.

A portál cikke szerint a 110 milliárd dollár (35 000 milliárd forint) értékű ügylet átformálhatja Hollywoodot és a teljes médiaszínteret.

A két legnagyobb Los Angeles-i stúdió összeolvadása hónapokig tartó jogi vitákat és rengeteg kritikát követően valósult meg, mivel sokan attól tartottak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre és a fogyasztókra. Versenyjogi keresetükben az amerikai tagállamok – Kaliforniával az élükön – korábban azzal érveltek, hogy a létrejövő konglomerátum ellehetetleníti a versenytársakat, a mozikat és más műsorszolgáltatókat, valamint a fogyasztói árak emelkedését eredményezheti. A Paramount egyezséggel rendezte vitáját az amerikai tagállamokkal.

A felvásárlás milliók számára változtathatja meg a streaming-szolgáltatást, új fejezetet nyit a film- és televíziós iparban, és bizonytalan helyzetbe hozza az egyik legnagyobb amerikai hírcsatornát, a CNN-t.

Az egyesülés révén számos szolgáltató kerül egy tető alá, köztük az HBO, a CBS, a Nickelodeon, a Showtime, a Comedy Central, a DC Studios és a Food Network.

A Skydance, amely a Paramount által már tulajdonosa olyan nagysikerű franchise-oknak, mint az Indiana Jones, a Mission: Impossible és a Shrek, megszerezte a Warner olyan emblematikus történeteinek jogait, mint a Harry Potter, a Trónok harca és A Gyűrűk Ura.

David Ellison, a Skydance vezérigazgatója történelmi jelentőségűnek nevezte az üzletet: mint fogalmazott, „valósággá vált a célunk, hogy egyesítsük ezt a két nagy múltú stúdiót, létrehozva egy erősebb versenytársat, ahol megvan a tehetség, az erőforrás és a hatáskör ahhoz, hogy nagyszerű történeteket meséljünk minden műfajban, minden platformon a világ minden táján élő közönségnek”.

A Warner Bros 103 éves története során a cég filmjei és alkotói több mint 100 Oscar-díjat nyertek. A stúdió tavaly is uralta a díjátadót, amikor az Egyik csata a másik után, a Bűnösök és a Fegyverek című filmek rekordnak számító 11 Oscar-díjat nyertek.

A Paramount gyökerei 1912-ig nyúlnak vissza, a vállalat szintén több mint 100 Oscar-díjat nyert többek között olyan klasszikusokért, mint A keresztapa vagy a Titanic. Utoljára azonban 2022-ben nyert Oscart a Top Gun: Maverick című filmért.

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Kezdőlap    Gazdaság    HBO, Harry Potter, Trónok harca: elképesztő médiabirodalom született

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