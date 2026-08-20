Bírságot szabtak ki az iváncsai akkumulátorgyárra

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a Facebook-oldalán kiemelte: 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették az SK On Hungary iváncsai üzemében, ezért a hatóság augusztus 13-án 100 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki.

A gyárban 2024 augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettség-mérést az összeszerelő üzemrészben (Assembly). Az utolsó mérésnél ráadásul több munkavállalónál a nikkel koncentrációja jelentősen meghaladta a határértéket – ismertette, hozzátéve, hogy a gyárban nem biztosították a megfelelő védőeszközöket sem. A veszélyes keverékek kezelésénél P3-as légzésvédő és vegyi hatások ellen megfelelő védőkesztyű lett volna szükséges, ehhez képest FFP2 szintű maszkot és latex kesztyűt írtak elő a dolgozóknak. Mindezek mellett nem biztosították a szennyezett munkaruházat és a tiszta utcai ruházat megfelelő elkülönítését sem.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy 59 munkavállalónál fokozott nikkel-expozíciót állapítottak meg 2022 és 2026 között, amely meghaladta a jogszabály szerinti határértéket. Ezeket az eseteket a munkáltató ráadásul nem jelentette a munkavédelmi hatóságnak, és a kivizsgálásukat sem végezte el.

„A Tisza-kormány számára egyetlen dolgozó egészsége sem másodlagos. Ezért minden akkumulátorgyár működését a lehető legszigorúbban vizsgáljuk, és feltárjuk mindazt, amit az Orbán-kormány éveken keresztül elmulasztott ellenőrizni” – hangsúlyozta Nagy Ervin.