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Nyitókép: Magyar Úszó Szövetség

Milák Kristóf „olvad” – Selmeci Attila jó hírekkel jelentkezett egykori tanítványáról

Infostart / InfoRádió

Emberileg is változott, nyitottabb lett az utóbbi időben Milák Kristóf – vélekedett a kétszeres olimpiai bajnok úszóról volt mestere, Selmeci Attila. A sportági szövetség szakmai alelnöke, a Honvéd szakosztályvezetője arról is beszélt az InfoRádióban, hogy a párizsi Európa-bajnokságon korábbi tanítványa 100 méter gyorson egyéniben és a 4-szer 100 méteres férfi gyorsváltó tagjaként is újabb meglepetést okozott.

Nagy meglepetést okozott idén az úszás csúcseseményén, a párizsi Eb-n Milák Kristóf a korábbi edzője, a Magyar Úszó Szövetség szakmai alelnöke, Selmeci Attila szerint, aki bízik benne, hogy 100 m gyorson még mindig van benne tartalék; ez akár a jövő évi vb-n ki is derülhet.

Mint az InfoRádióban elmondta, bízik benne, hogy Milák Kristóf új lendületet kap a sikerektől, és újra motiválva lesz, úgy, mint régen, és úgy vág neki a versenyeknek, hogy lehetnek még akár nagy eredmények is.

„A 4x100-as gyorsváltó vele óriási eredményre képes, ez bebizonyosodott. Szerintem őt is meglepte, hogy ekkorát úszott akkor, így látni tényleg óriási dolog volt. Ez azt jelenti, hogy a gyorsváltó mind a világbajnokságon, mind az olimpián ott lehet a legjobbak között, és ha egy jó napot kifognak, bármi megtörténhet. És legyünk reálisak, büszkén nézhetünk a jövő elé, még van azért egy-két fiatalunk, aki fejlődhet, beérhet még” – elemezte a 2028-as olimpiáig hátralévő idő várható eseményeit az edző.

Milák Kristóf körül viszonylag sok volt a negatív hír, de a jó eredmény is az elmúlt években, ezért érdekes lehet, milyen stratégia állhat akár a média, akár az edző, akár a közösségimédia-felhasználók rendelkezésére abban, hogy Milák Kristófot tűzben tartsa.

„Úgy tűnik, Szabó Álmos irányításával jobb egyensúlyba került Kristóf, nagyon-nagyon hálás is vagyok neki ezért a munkáért, a türelemért, a kitartásért, hiszen valljuk be őszintén, konfliktusa azért neki is biztos volt, legfeljebb a nyilvánosság nem tudott róla. Egy világklasszissal ha dolgozik az ember, ott nagyon sok múlik azon, hogy egy edző mennyit tud tolerálni. Most beérett a gyümölcs, érdemes volt kivárni, és szerintem jó hatások érik Kristófot, aki pedig sokat is változott pozitív irányba, sokkal nyíltabb lett. Ezt bizonyítja is, amikor a Honvédba néha bejön. Korábban sokan, akik rajongásig szeretik, kértek volna tőle autogramot, beszéltek volna vele néhány szót, most már nekik is mosolyogva rendelkezésre áll” – jelezte Selmeci Attila, aki szerint a korábbi bezárkózottság oldódni látszik, és bízik benne, hogy ez így is marad.

De megjegyezte: tudomásul kell venni azt, hogy Milák Kristóf óriási egyénisége a világ úszósportjának, hatalmas eredményeket ért el, és azt is, hogy vannak neki is rossz napjai, lesznek is, egészen biztos benne, de megfelelő türelemmel és megfelelő megértéssel azért lehet vele beszélni, lehet tőle interjút kérni.

„Bízom benne, hogy lesz még olyan, amikor Kristóf nyugodtan a kamerák elé áll, és őszintén fog nyilatkozni, nem fog elfordulni vagy elszaladni a mikrofon elől. Egy ekkora, ilyen fantasztikus eredményeket elérő világklasszisnak helyt kell tudni állni a médiánál is, hiszen őt több százezren vagy millióan példaképnek tekintik, nagyon fontos, hogy miként nyilvánul meg” – rögzítette.

Egyet viszont kér: ha ő fáradt, feszült, rossz napja van, akkor azt mindenki vegye tudomásul, nem szabad megharagudni rá, a pozitív változás be fog állni.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Sport    Milák Kristóf „olvad” – Selmeci Attila jó hírekkel jelentkezett egykori tanítványáról

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