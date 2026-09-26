Ötmilliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter

Ruszin-Szendi Romulusz szombati Facebook-bejegyzésében kiemelte: a választások után nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi honvédelmi miniszter 18 milliárd forintot szánt saját irodájának felújítására. Közlése szerint ezt azonnal leállította, az idei évre eső 5 milliárd forintot pedig átcsoportosította oda, ahol valóban szükség van rá: a laktanyák rendbetételére.

A katonák megérdemlik, hogy a lehető legjobb körülmények között készülhessenek fel arra a feladatra, amelyre az életüket feltették – hangsúlyozta.

A bejegyzéséhez csatolt videóüzenetben Ruszin-Szendi Romulusz rámutatott: a katonák minden nap értünk dolgoznak.

„Láttuk, mit csináltak Pakson, láttuk, hogyan szállították a vizet. Látjuk, hogy számíthatunk rájuk bármilyen tűzben. Azt viszont nem látjuk, hogy egyébként a gyakorlótéren, a reptéren, a lőtéren hogyan készülnek arra, hogy ha egyszer szükség lenne rájuk, akkor tudják tenni a dolgukat esküjükhöz mérten” –

mondta.

Hangsúlyozta: nem luxusberuházásokra, nem 12 milliárdos tanácsadói szerződésekre van szükség, hanem arra, hogy a katonák a lehető legjobb körülmények között tudjanak felkészülni arra, amire az életüket feltették.