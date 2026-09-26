Magyar Péter: a KATA széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány

„Soha ne feledjük el, hogy mi mind magyarok vagyunk, lehet különböző a véleményünk, de nem a magyar ember áll szemben a magyar emberrel” - jelentette ki Magyar Péter, miután ellentüntetők megpróbálták tojással megdobálni.

Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is.

A miniszterelnök azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár százezer vagy annál is több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a KATA kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is.

„Nem lehet egy országban több százezer embert nyugdíj nélkül hagyni. Nemcsak a holnapra kell gondolni, hanem a holnaputánra is" - fogalmazott.

Magyar Péter közölte, emiatt a KATA havi adóját is emelni kell, akár egy lépésben jelentősen, akár két kisebb lépésben, és a tervek között szerepel, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra emeljék.

Magyar Péter nemzeti ügynek nevezte a vízgazdálkodás fejlesztését szombaton országjárásának szolnoki állomásán. A miniszterelnök kijelentette, hogy az idei aszály mindenkinek, a klímaszkeptikusoknak is megmutatta, hogy nincs hova hátrálni. A vízgazdálkodás nemcsak agrárpolitikai, hanem közös nemzeti ügy – mondta.

A teendők között említette új vizes élőhelyek kialakítását, a régiek visszaállítását, a talajvízszint jelentős emelését és az őszi, téli, kora tavaszi, magasabb vizek megtartását.

Hangsúlyozta, az utóbbi 16-20 évben ezen a területen sem történt szinte semmi, de most már nem lehet visszafelé mutogatni, hanem lépni kell.

Arról is beszélt: tízmilliárd forintos várólistacsökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január elsejétől látható eredményeket kell hoznia.

Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő- és térdprotézis-, valamint a szürkehályog-műtéteknél.

Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi teamek létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik.

Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járóbeteg-szakellátásban két hónap, a fekvőbeteg-ellátásban pedig hat hónap lenne a maximális várakozási idő. „Ettől ma még messze vagyunk" – mondta.

Az egészségügyről szólva közölte azt is, hogy 2027-ben, a Tisza-kormány első teljes évében 500 milliárd forinttal több jut majd az ágazatra, mint 2026-ban.

A kormányfő elfogadhatatlannak nevezte országjárásának szombati állomásán Szolnokon, hogy „Európa, de lehet, hogy a világ legnagyobb mutyijai és bűncselekményei" büntetlenül maradjanak.

A miniszterelnök a Kossuth téren összegyűlteknek azt mondta, „Európa, de lehet, hogy a világ legnagyobb mutyijai és bűncselekményei történtek ebben a gyönyörű országban, amelyekről mindenki tudott", kivéve a Legfőbb Ügyészséget vagy éppen a versenyhivatalt vagy a számvevőszéket vagy a Kúria vezetőjét.

Szétlopták, sokszor nagyon dörzsölten, jogszabályalkotással, de sokszor egészen faék egyszerűségű módszerekkel a hazánkat – fogalmazott a politikus.

Sok millió ember mondta április 12-én, és ma a magyar emberek jelentős többsége is azt mondja: nem maradhat következmények nélkül, hogy „orbáni bábok" végignézték a Legfőbb Ügyészségen, a Gazdasági Versenyhivatalnál, az Állami Számvevőszéknél vagy éppen a Kúria vezetésénél azt, ahogy kirabolják a Magyar Nemzeti Bankot, kiárusítják a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szektorokat, az egész magyar védelmi ipart, a távközlési szektort „Mészárosnak, Tiborcznak, Garancsinak, Sesztáknak, Lázárnak, Rogánnak, Pócsnak és a többieknek" – hangsúlyozta Magyar Péter.

Arról is beszélt: szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót 2027. január 1-től annál, mint azt vállalták. A kormányfő közölte, lehet, hogy egy bizonyos összeghatár, 500 milliárd forint felett nem egy százalék lesz az adó mértéke, hanem több. Jelezte, a részleteket Kármán András pénzügyminiszter fogja ismertetni.

Hozzátette, a vagyonadó a Tisza Párt egyik legtámogatottabb vállalása volt, amelyet a fideszes szavazók is támogattak.

Magyar Péter kiemelte: a kormányváltás önmagában még nem jelent rendszerváltást, annak az állam és az állampolgárok felszabadítását, valamint az igazságszolgáltatás és az igazságtétel megvalósítását is jelentenie kell.

Hozzátette: olyan államot szeretnének, amelyben a köztisztviselők politikai befolyástól mentesen, szakmai meggyőződésük és az állampolgárok érdekei szerint végzik a munkájukat.

„A kormányváltás még nem rendszerváltás, a rendszerváltás az lesz, és akkor következik be a teljes rendszerváltás, amikor egyrészt a bűnösök oda kerülnek, ahol a valók, a magyar közpénznek a lehető legnagyobb része visszakerül a magyarokhoz, illetőleg, hogy ha a félelem megszűnik a legkisebb falvakban is" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a rendszerváltás része lesz az alkotmányozási folyamat, amelynek során többek között a választójogról, az alkotmányos berendezkedésről és az önkormányzati rendszerről is társadalmi vitát kívánnak folytatni.

Magyar Péter beszélt az igazságtételről is, amely szerinte a múltban elkövetett bűnök és korrupció feltárását, valamint a törvénysértést elkövetők felelősségre vonását jelenti. Hangsúlyozta, a jövőben is felelősségre kell vonni azokat, akik közpénzt tulajdonítanak el, vagy annak eltulajdonítását tudatosan hagyják megtörténni.

A miniszterelnök szerint a tervezett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal feladata nemcsak a korábban elvitt vagyon visszaszerzése, hanem a közvagyon védelme is lenne.

A miniszterelnök szerint büszkének kell lenniük arra, amit a Tisza közössége az elmúlt időszakban elért. A pártelnök országjárásának szolnoki állomásán szombaton arról beszélt, hogy több tízezer önkéntes segítette a közösséget különböző feladatokban.

Magyar Péter szerint a közösség eredményeire akkor is emlékezni kell, amikor nehezebb időszakok vannak, vagy nem minden változás következik be azonnal.

„Hogy milyen jó, hogy már kritizálhatjuk a saját kormányunkat is. Hogy milyen jó, hogy ebben az országban nem kell félni. Hogy milyen jó, hogy újra lehet hibázni" - fogalmazott.

Hozzátette, tíz-húsz év problémáit és mulasztásait nem lehet egyik pillanatról a másikra megszüntetni, ehhez időre van szükség. Arra kérte a Tisza közösségéhez tartozókat és az azon kívül állókat is, hogy adjanak bizalmat és legyenek részesei az országépítő munkának.

A Tisza Párt elnöke az eddigi eredményeket világra szóló teljesítményként értékelte, és azt mondta, hogy a közösség által létrehozott modellt már a világ vezető egyetemein is tanítják.

Magyar Péter azt kérte szombaton országjárásának szolnoki állomásán a Tisza frakciótól, hogy egyhangúlag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését.

Rost Andrea, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1-es számú választókerületének tiszás országgyűlési képviselője Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán, szombaton Szolnokon.elmondta: a szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervbe

Rost Andrea hozzátette: az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése.

Elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja a szolnoki kórházak ügyét. Nyáron, amikor a hőségben tarthatatlan állapot alakult ki a megyei kórházban, azonnal felvette a kapcsolatot az illetékes minisztériummal, a megfelelő hivatallal, és soron kívül biztosították a szükséges forrást, néhány napon belül megtörtént az elektromos hálózat fejlesztése, majd tíz új klímaberendezést szereltek fel és helyeztek üzembe – számolt be.

Hozzátette: a Hetényi Géza kórház MR-készülékének meghibásodása pedig még világosabban megmutatta, milyen könnyen kerülhet nehéz egészségügyi helyzetbe nemcsak Szolnok, hanem egy egész megye, ha egy ilyen diagnosztikai eszköz használhatatlan.

Kiemelte: országgyűlési képviselőként a következő időszakban különösen a fiatalokra kíván összpontosítani.

Rost Andrea felidézte egy személyes emlékét is, amikor tűzifa osztásakor télen Vezsenyen egy idős embernek életében először fát hasogatott a térdig érő hóban. Azt mondta, oda kell eljutni, hogy senkinek se kelljen így átvészelnie a telet. Ezért is fontos és jó irány, hogy hamarosan érdemben emelkedik a legalacsonyabb nyugdíjak összege – emelte ki.

A Szolnokra tervezett elektrolitgyárról közölte: felvette a kapcsolatot az illetékesekkel és "határozott fellépése" nyomán kiderült, hogy a gyárnak nincs környezetvédelmi engedély iránti kérelme, nem történt "egy kapavágás sem" a gyárépítés nem kiemelt beruházás, és a jelenlegi szabályozás mellett nem valósítható meg. Érvényesült a szolnokiak akarata - jelentette ki.

Rost Andrea munkájáról szólva azt mondta: egy képviselő hitelessége nem azon múlik, hogy azt állítja, tévedhetetlen, hanem azon, hogy vállalja a döntéseit és elérhető azok számára, akik hozzá fordulnak. Azt vállalja hogy mindig megpróbálja megtalálni a megoldást azok érdekében, akik megtisztelik a bizalmukkal.