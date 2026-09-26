Forma–1, tenisz, kerékpár és labdarúgás is terítéken – sport a tévében

M4 Sport
9.00: Forma-2, Azeri Nagydíj, 2. főfutam
12.30: Forma-1, Azeri Nagydíj, futam
15.20: Vízilabda, férfi ob I, Ferencváros-Honvéd
16.50: Labdarúgás, U21-es Európa-bajnoki selejtező, Horvátország-Magyarország
19.00: Országúti kerékpár, vb, női mezőnyverseny
M4 Sport+
12.45: Kézilabda, női Eurokupa, elődöntő, Magyarország-Norvégia
15.45: Kézilabda, női Eurokupa, elődöntő, Románia-Dánia
17.50: Kosárlabda, női NB I, alapszakasz, Szekszárd-NKA Universitas Pécs
Sport 1
17.45: Kézilabda, férfi NB I, Szigetszentmiklós-Szeged
22.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Atlanta Braves-Miami Marlins
Sport 2
13.00: Lósport, ügetőfutamok, Kincsem Park
21.00: Röplabda, férfi Európa-bajnokság, döntő
Eurosport 1
13.00: Országúti kerékpár, horvát körverseny, 5. szakasz
15.00: Országúti kerékpár, vb, női mezőnyverseny
20.15 és 22.00: Tenisz, Laver Kupa
Eurosport 2
14.00 és 16.00: Tenisz, Laver Kupa
18.00: Golf, Elnök Kupa, Chicago
Spíler 1
17.50: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Bulgária-Luxemburg
20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Anglia-Spanyolország
Spíler 2
14.50: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Szlovénia-Skócia
17.50: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, San Marino-Finnország
20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Csehország-Horvátország
Arena 4
9.00: Motorsport, Superbike, vb, Cremona, SBK, 3. szabadedzés
11.00: Motorsport, Superbike, vb, Cremona, SBK, Superpole
12.45: Motorsport, Superbike, vb, Cremona, SPB, 1. verseny
14.00: Motorsport, Superbike, vb, Cremona, SSP, 1. verseny
15.15: Motorsport, Superbike, vb, Cremona, SBK, 1. verseny
17.45: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Izland-Észtország
20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Észak-Macedónia - Svájc
Match 4
14.00: Autósport, kamion Európa-bajnokság, Le Mans, 1. futam
17.00: Autósport, kamion Európa-bajnokság, Le Mans, 2. futam
18.30: Labdarúgás, angol negyedosztály, Oldham Athletic-Salford City