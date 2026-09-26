ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.29
usd:
320.68
bux:
151272.07
2026. szeptember 26. szombat Jusztina, Pál
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A kétnapos látogatáson Írországban tartózkodó Donald Trump amerikai elnök a doonbegi Trump International Golf Links golfpályán játszott Amgen Irish Open golftornán 2026. szeptember 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

Trump elutasította a Hormuzi-szoros megnyitására vonatkozó iráni javaslatot

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök elutasította szombaton a Hormuzi-szoros egy héten belüli megnyitására tett iráni javaslatot, amelyért cserébe Teherán egyebek mellett az iráni kikötők tengeri blokádjának megszüntetését és az iráni olajexport szankciók alóli felmentését kérte.

Az iráni javaslat a Hormuzi-szoros megnyitása mellett az Egyesült Államokkal az atomprogramról folytatott tárgyalások újrakezdését is kilátásba helyezte, amennyiben Washington teljesíti Teherán feltételeit. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter pénteki közlése szerint egy Libanonra is kiterjedő tűzszünet betartása is a feltételek között szerepelt.

Irán és az Egyesült Államok a hét elején többórás közvetett tárgyalást folytatott. A Fehér Ház pénteken még „pozitívnak és konstruktívnak" nevezte az amerikai tisztségviselők és az iráni háború közvetítői közötti egyeztetéseket.

Trump szombat hajnalban a Truth Social közösségi oldalon egy olyan térképet tett közzé, amelyen a Hormuzi-szoros „Trump-szoros" néven szerepelt. Ez volt az amerikai elnök első nyilvános reakciója az iráni ajánlatra.

Trump később a Fehér Ház előtt újságíróknak megerősítette, hogy elutasította a javaslatot. Mint mondta, Irán azért akar mielőbb megállapodni a Hormuzi-szoros megnyitásáról, mert súlyos gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. Hozzátette, hogy szerinte rendben van, ha Irán megállapodást akar kötni, mert ő maga is szeret megállapodásokat kötni.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter pénteken, az New York-i ENSZ-közgyűlésen ismertette a kezdeményezést, amelyet katari közvetítők útján juttattak el az amerikai félhez. Elmondása szerint Washington beleegyezése esetén hétnapos folyamat kezdődött volna, amelynek végén megnyitották volna a Hormuzi-szorost, és szüneteltek volna a térségbeli harcok. Ezt követően a felek szélesebb körű tárgyalásokat kezdhettek volna a közösen meghatározott kérdésekről, köztük akár az iráni atomprogramról is.

Trump korábban leszögezte, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Egy magas rangú iráni tisztségviselő ugyanakkor a Reutersnek azt mondta, hogy Teherán akkor sem engedne az atomprogrammal kapcsolatos álláspontjából, ha Washington elfogadná az iráni javaslatot.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Trump elutasította a Hormuzi-szoros megnyitására vonatkozó iráni javaslatot

donald trump

teherán

hormuzi-szoros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Felejthetetlen ünnepnek ígérkezik Lionel Messi utolsó meccse

Felejthetetlen ünnepnek ígérkezik Lionel Messi utolsó meccse
Egymás után érkeznek Európából az argentin válogatotthoz a játékosok a következő napok, hetek válogatott mérkőzéseire. A program vitathatatlan csúcspontja az október 6-i, Benin elleni mérkőzés, amelyen Lionel Messi elbúcsúzik a válogatottól.
Magyar Péter: a KATA széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány

Magyar Péter: a KATA széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány

A nemzet egységének fontosságát hangsúlyozta Magyar Péter szombaton, országjárásának szolnoki állomásán. A kormányfő beszélt a vagyonadó bevezetéséről, a kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) visszaállításáról, az elszámoltatásról, bejelentett egy tízmilliárd forintos várólistacsökkentési programot, és közölte, azt kéri a Tisza frakciótól, hogy egyhangúlag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését.
 

Nem kérek esernyőt, mondta Magyar Péter, miután tojással akarták megdobálni

VIDEÓ
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kötéltáncot jár a miniszterelnök: megszólalt Burnham a fenyegető pénzügyi viharról

Kötéltáncot jár a miniszterelnök: megszólalt Burnham a fenyegető pénzügyi viharról

Andy Burnham brit miniszterelnök a hétvégén úgy nyilatkozott, hogy tisztában van vele, a piacok megnyugtatásához először a költségvetési helyzet valóságával kell szembenéznie, mielőtt nagyobb léptékű gazdasági változtatásokba kezdhetne. A nyilatkozat a kormányzó Munkáspárt éves konferenciája előtt hangzott el, miközben a kormány október 28-i költségvetésére szegeződik minden figyelem.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most közölte Ruszin-Szendi Romulusz: változás jön a katonaságnál, azonnali intézkedésről döntöttek

Most közölte Ruszin-Szendi Romulusz: változás jön a katonaságnál, azonnali intézkedésről döntöttek

Ötmilliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter, több mint 30 helyszínen.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump rejects Iran deal to reopen Strait of Hormuz in seven days

Trump rejects Iran deal to reopen Strait of Hormuz in seven days

The US president says Tehran had only put forward the proposal because it is losing the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 26. 19:24
Magyarországon fogták el: elítélték az argentin rögbisztárt meggyilkoló francia szélsőjobboldali férfit
2026. szeptember 26. 18:48
Megfigyelőeszközöket találtak két Izraelbe tartó orosz állampolgár poggyászában a tivati repülőtéren
×
×