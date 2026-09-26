Drágulnak a használt elektromos autók a magas üzemanyagárak miatt

Május és augusztus között a hároméves tisztán elektromos autók (BEV) maradványértéke 1,4 százalékponttal emelkedett. Ugyanezen időszakban a benzines autóké 0,4 százalékponttal, a dízelüzeműeké 1,1 százalékponttal csökkent.

A DAT (Deutsche Automobil Treuhand) szerint az elektromos autók maradványértékének emelkedése szokatlan, mutatójuk ugyanis technikai okokból általában enyhén csökken az év folyamán.

A hároméves tisztán elektromos autók kereskedői eladási ára jelenleg átlagosan az újkori listaár 51,5 százalékának felel meg, míg a dízelüzemű autóknál 58 százalék, a benzineseknél 59,4 százalék ez az arány.

Az elektromos és a belső égésű motorral hajtott autók közötti különbség ugyanakkor jelentősen szűkült. Tavaly novemberben az elektromos autók maradványértéke még az újkori listaár 48,4 százaléka volt, szemben a benzinesek 62,6 százalékos és a dízelüzeműek 61,2 százalékos értékével.

A DAT szerint az elektromos mobilitás melletti döntés legfontosabb ösztönzői vélhetően az üzemanyagárak. A magas benzin- és dízelárak növelték a használt és az új elektromos autók iránti keresletet, aminek következtében időszakosan viszonylag alacsonnyá vált a használt elektromos autók kínálata.