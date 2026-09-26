Katonák és rendőrök rohanják meg a Magyar Nemzeti Múzeumot hétfő délelőtt

A közlemény szerint „a komplex, többfázisú, valós idejű kárhelyszínen végrehajtott operatív együttműködési és kommunikációs gyakorlaton” a civil és a katonai szervezetek közötti együttműködést gyakorolják be, aminek célja, hogy a résztvevő szervek a Budapest Főváros Védelmi Bizottság irányításával a múzeummal együttműködve képesek legyenek műkincsvédelmi feladatok végrehajtására, valamint gyakorolják az együttműködést más szervekkel, szervezetekkel a jövőre 225 éves Magyar Nemzeti Múzeumban.
A gyakorlat a tervek szerint reggel 6 órától délig tart.
A gyakorlat szervezői egy konkrét helyzet szimulációját tervezték meg, amely szerint földrengés következtében a Magyar Nemzeti Múzeum épülete károsodik, ezért abból egyes műtárgyakat biztonságos helyre kell szállítani. A katasztrófa következtében emberek rekednek az épületben, akik a szimuláció szerint meg is sérültek, így a gyakorlatnak az is a része lesz, hogy őket felkutassák, kimentsék és elsősegélyben részesítsék. A gyakorlat során erőteljes hang- és fényhatást nem terveznek.
A gyakorlaton
- a Budapest Főváros Védelmi Bizottság,
- a Magyar Honvédség,
- a Magyar Nemzeti Múzeum,
- az NKÖV Nonprofit Kft.,
- a Magyar Vöröskereszt,
- a Budapesti Rendőr-főkapitányság és
- a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
vesznek részt,
- a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet,
- a VIII. és V. kerületi önkormányzat és
- a VIII. és V. Kerületi Helyi Védelmi Bizottság
támogatásával.
Ezeknek a szerveknek kell összehangolniuk működésüket akkor is, ha a Magyar Nemzeti Múzeum épülete megsérülne.
Mivel
hétfőn délelőtt feltűnően sok egyenruhás és katonai jármű, valamint a Katasztrófavédelem egységei és rendőrök is a helyszínen lesznek,
a Magyar Nemzeti Múzeum előre fel kívánja hívni a figyelmet a gyakorlatra, hogy ezzel megelőzze a környéken élőkben kialakuló negatív érzéseket, ijedtséget. Amit tapasztalni fognak, az egy megtervezett védelmi gyakorlat keretei között történő szimuláció – írták.
Mivel a gyakorlat részeként a Magyar Nemzeti Múzeum és Múzeumkert bejáratait fokozottan ellenőrzik, kérik, hogy lehetőség szerint az intézmény látogatását halasszák más időpontra – olvasható a közleményben.