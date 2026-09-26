Katonák és rendőrök rohanják meg a Magyar Nemzeti Múzeumot hétfő délelőtt

A közlemény szerint „a komplex, többfázisú, valós idejű kárhelyszínen végrehajtott operatív együttműködési és kommunikációs gyakorlaton” a civil és a katonai szervezetek közötti együttműködést gyakorolják be, aminek célja, hogy a résztvevő szervek a Budapest Főváros Védelmi Bizottság irányításával a múzeummal együttműködve képesek legyenek műkincsvédelmi feladatok végrehajtására, valamint gyakorolják az együttműködést más szervekkel, szervezetekkel a jövőre 225 éves Magyar Nemzeti Múzeumban.

A gyakorlat a tervek szerint reggel 6 órától délig tart.

A gyakorlat szervezői egy konkrét helyzet szimulációját tervezték meg, amely szerint földrengés következtében a Magyar Nemzeti Múzeum épülete károsodik, ezért abból egyes műtárgyakat biztonságos helyre kell szállítani. A katasztrófa következtében emberek rekednek az épületben, akik a szimuláció szerint meg is sérültek, így a gyakorlatnak az is a része lesz, hogy őket felkutassák, kimentsék és elsősegélyben részesítsék. A gyakorlat során erőteljes hang- és fényhatást nem terveznek.

A gyakorlaton

a Budapest Főváros Védelmi Bizottság,

a Magyar Honvédség,

a Magyar Nemzeti Múzeum,

az NKÖV Nonprofit Kft.,

a Magyar Vöröskereszt,

a Budapesti Rendőr-főkapitányság és

a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

vesznek részt,

a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet,

a VIII. és V. kerületi önkormányzat és

a VIII. és V. Kerületi Helyi Védelmi Bizottság

támogatásával.

Ezeknek a szerveknek kell összehangolniuk működésüket akkor is, ha a Magyar Nemzeti Múzeum épülete megsérülne.

Mivel

hétfőn délelőtt feltűnően sok egyenruhás és katonai jármű, valamint a Katasztrófavédelem egységei és rendőrök is a helyszínen lesznek,

a Magyar Nemzeti Múzeum előre fel kívánja hívni a figyelmet a gyakorlatra, hogy ezzel megelőzze a környéken élőkben kialakuló negatív érzéseket, ijedtséget. Amit tapasztalni fognak, az egy megtervezett védelmi gyakorlat keretei között történő szimuláció – írták.

Mivel a gyakorlat részeként a Magyar Nemzeti Múzeum és Múzeumkert bejáratait fokozottan ellenőrzik, kérik, hogy lehetőség szerint az intézmény látogatását halasszák más időpontra – olvasható a közleményben.