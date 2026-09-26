ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.29
usd:
320.68
bux:
151272.07
2026. szeptember 26. szombat Jusztina, Pál
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lionel Messi argentin csapatkapitány, miután a csapata 2-1-re gyõzött a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elõdöntõjének Anglia-Argentína mérkõzésén az atlantai Mercedes-Benz Stadionban 2026. július 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

Felejthetetlen ünnepnek ígérkezik Lionel Messi utolsó meccse

Infostart

Egymás után érkeznek Európából az argentin válogatotthoz a játékosok a következő napok, hetek válogatott mérkőzéseire. A program vitathatatlan csúcspontja az október 6-i, Benin elleni mérkőzés, amelyen Lionel Messi elbúcsúzik a válogatottól.

Lisandro Martínez eltökélten érkezett Buenos Airesbe, hogy részt vegyen Lionel Messi válogatottbeli búcsúztatásán, dacára a vb-döntőbeli vereség okozta fájdalomnak.

A Manchester United védője arra biztatta csapattársait, hogy tekintsenek előre, és élvezzék a hazai közönség előtti ünneplést az Estadio Monumentalban.

Az ESPN Argentinának nyilatkozva Martínez így fogalmazott a Spanyolország elleni fájdalmas vereségről: „Nagy a fájdalom, jobb nem ezen rágódni, de ki kell emelnünk azt a hatalmas erőfeszítést is, amelyet az egész torna során tettünk.”

A csapat közös fájdalmát elismerve a hátvéd hozzátette: „Kétségtelen, hogy nagyszerű világbajnokságot tudhatunk magunk mögött, de mindannyiunkat fájdalommal tölt el, hogy elveszítettük a döntőt.”

Messi hazai szurkolók előtti búcsúmérkőzésére térve Martínez kijelentette: „Most itt vagyunk, újra a hazánkban, és élvezni fogjuk az alkalmat.”

Emiliano „Dibu” Martínez, a Chelsea kapusa hangsúlyozta a csapat vágyát: felejthetetlen búcsúban legyen része Messinek az október 6-i, Benin elleni mérkőzésen. A kapus számára mélyen érzelmes mérföldkő, hogy láthatja a világhírű ikont utoljára nemzeti mezben pályára lépni hazai földön.

A kapus őszintén bevallotta: azt hitte, a csapatkapitány már lezárta dicsőséges válogatottbeli pályafutását. Az ESPN Argentinának nyilatkozva a Buenos Aires-i, lelkes közönség előtt zajló búcsúmérkőzésről így fogalmazott: „Őszintén szólva azt hittem, már visszavonult… Az, hogy itt, Argentínában búcsúzhat el, igazi álom a számára, mi pedig azon leszünk, hogy csodálatossá tegyük ezt a napot.”

Az Argentin Labdarúgó-szövetség (AFA) látványos búcsúünnepséget szervez a telt házas Estadio Monumentalban a nyolcszoros Aranylabdás tiszteletére.

Claudio Tapia, az AFA elnöke a nagy eseménnyel kapcsolatos terveket ismertetve így nyilatkozott: „Meghívjuk a világ legjobb játékosát, válogatottunk jelképét és csapatkapitányát, Lionel Andrés Messit, hogy megkapja azt a búcsúztatást, amelyet igazán megérdemel.”

A szövetség hivatalos meghívót küldött a 2022-es világbajnok keret összes tagjának és családtagjaiknak is, hogy részt vegyenek a történelmi estén.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Felejthetetlen ünnepnek ígérkezik Lionel Messi utolsó meccse

lionel messi

argentin válogatott

emiliano martinez

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Felejthetetlen ünnepnek ígérkezik Lionel Messi utolsó meccse

Felejthetetlen ünnepnek ígérkezik Lionel Messi utolsó meccse
Egymás után érkeznek Európából az argentin válogatotthoz a játékosok a következő napok, hetek válogatott mérkőzéseire. A program vitathatatlan csúcspontja az október 6-i, Benin elleni mérkőzés, amelyen Lionel Messi elbúcsúzik a válogatottól.
Magyar Péter: a KATA széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány

Magyar Péter: a KATA széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány

A nemzet egységének fontosságát hangsúlyozta Magyar Péter szombaton, országjárásának szolnoki állomásán. A kormányfő beszélt a vagyonadó bevezetéséről, a kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) visszaállításáról, az elszámoltatásról, bejelentett egy tízmilliárd forintos várólistacsökkentési programot, és közölte, azt kéri a Tisza frakciótól, hogy egyhangúlag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését.
 

Nem kérek esernyőt, mondta Magyar Péter, miután tojással akarták megdobálni

VIDEÓ
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb két csúcstalálkozó jön Amerika és Kína között

Újabb két csúcstalálkozó jön Amerika és Kína között

Donald Trump és Hszi Csin-ping idén még kétszer találkozik egymással, miután a washingtoni csúcstalálkozó látványos külsőségei ellenére sem sikerült áttörést elérni a két nagyhatalom közötti feszültségek (mindenekelőtt a ritkaföldfémek exportja körüli vita) rendezésében – írja a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Renkívüli kormányzati bejelentés: megszüntetik a pedagógusok megújító képzéseit

Renkívüli kormányzati bejelentés: megszüntetik a pedagógusok megújító képzéseit

Megkezdődik a pedagógus-továbbképzési rendszer átalakítása. Ennek keretében a kormány megszünteti a tartalmi megújító képzéseket, a gyakornokoknak nem kell többé vizsgázniuk.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump rejects Iran deal to reopen Strait of Hormuz in seven days

Trump rejects Iran deal to reopen Strait of Hormuz in seven days

The US president says Tehran had only put forward the proposal because it is losing the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 26. 17:18
Münchennel pályázik Németország az olimpiarendezésre
2026. szeptember 26. 16:24
Milák Kristóf „olvad” – Selmeci Attila jó hírekkel jelentkezett egykori tanítványáról
×
×