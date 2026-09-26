Felejthetetlen ünnepnek ígérkezik Lionel Messi utolsó meccse

Lisandro Martínez eltökélten érkezett Buenos Airesbe, hogy részt vegyen Lionel Messi válogatottbeli búcsúztatásán, dacára a vb-döntőbeli vereség okozta fájdalomnak.

A Manchester United védője arra biztatta csapattársait, hogy tekintsenek előre, és élvezzék a hazai közönség előtti ünneplést az Estadio Monumentalban.

Az ESPN Argentinának nyilatkozva Martínez így fogalmazott a Spanyolország elleni fájdalmas vereségről: „Nagy a fájdalom, jobb nem ezen rágódni, de ki kell emelnünk azt a hatalmas erőfeszítést is, amelyet az egész torna során tettünk.”

A csapat közös fájdalmát elismerve a hátvéd hozzátette: „Kétségtelen, hogy nagyszerű világbajnokságot tudhatunk magunk mögött, de mindannyiunkat fájdalommal tölt el, hogy elveszítettük a döntőt.”

Messi hazai szurkolók előtti búcsúmérkőzésére térve Martínez kijelentette: „Most itt vagyunk, újra a hazánkban, és élvezni fogjuk az alkalmat.”

Emiliano „Dibu” Martínez, a Chelsea kapusa hangsúlyozta a csapat vágyát: felejthetetlen búcsúban legyen része Messinek az október 6-i, Benin elleni mérkőzésen. A kapus számára mélyen érzelmes mérföldkő, hogy láthatja a világhírű ikont utoljára nemzeti mezben pályára lépni hazai földön.

A kapus őszintén bevallotta: azt hitte, a csapatkapitány már lezárta dicsőséges válogatottbeli pályafutását. Az ESPN Argentinának nyilatkozva a Buenos Aires-i, lelkes közönség előtt zajló búcsúmérkőzésről így fogalmazott: „Őszintén szólva azt hittem, már visszavonult… Az, hogy itt, Argentínában búcsúzhat el, igazi álom a számára, mi pedig azon leszünk, hogy csodálatossá tegyük ezt a napot.”

Az Argentin Labdarúgó-szövetség (AFA) látványos búcsúünnepséget szervez a telt házas Estadio Monumentalban a nyolcszoros Aranylabdás tiszteletére.

Claudio Tapia, az AFA elnöke a nagy eseménnyel kapcsolatos terveket ismertetve így nyilatkozott: „Meghívjuk a világ legjobb játékosát, válogatottunk jelképét és csapatkapitányát, Lionel Andrés Messit, hogy megkapja azt a búcsúztatást, amelyet igazán megérdemel.”

A szövetség hivatalos meghívót küldött a 2022-es világbajnok keret összes tagjának és családtagjaiknak is, hogy részt vegyenek a történelmi estén.