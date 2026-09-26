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Egy női kézben tartott okostelefon.Forrás:Getty Images/Jacques Julien
Nyitókép: Getty Images/Jacques Julien

Ezúttal az energiahatékonysági címkékre lesz kíváncsi a fogyasztóvédelmi hatóság

Infostart / MTI

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálata a hagyományos üzletekre és a webshopokra is kiterjed, de ellenőrizni fogják a reklámokat és a promóciós anyagokat is.

Elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit és termékismertető adatlapjait vizsgálja a fogyasztóvédelmi hatóság – jelentette csütörtöki közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) .

Az intézkedések a hagyományos boltokra és az online áruházakra, valamint a reklámokra és a műszaki promóciós anyagokra is kiterjednek.

Az ellenőrzéseket a kormányhivatalok az NKFH szakmai irányításával végzik. A hatósági fellépés célja annak megállapítása, hogy a fogyasztók valóban megkapják-e az adott termékekhez előírt, energiahatékonysággal kapcsolatos tájékoztatást az új, felülvizsgált címkék használatával.

Az energiahatékonysági címkézés célja, hogy a fogyasztók pontos és összehasonlítható információkhoz jussanak a háztartási és elektronikai készülékek műszaki jellemzőiről, másrészt, hogy ösztönözze a gyártókat a készülékek energiahatékonyságának további javítására, és felgyorsítsa az energiahatékony technológiákra történő piaci átállást.

Az átláthatóság érdekében az egységes uniós szabályozás 2021. március 1-jével tért vissza az A-tól G-ig terjedő energiaosztályok alkalmazásához a különböző háztartási és elektronikai cikkek esetében.

A kiemelt fellépést a tavalyi tapasztalatok is indokolják, amikor a kormányhivatalok a hűtők, fagyasztók és bortárolók energiahatékonysági címkéit vizsgálták, és a hagyományos üzletek 33 százalékánál, míg a webáruházak 63 százalékánál tártak fel jogsértéseket.

Idén az okostelefonok és a táblagépek, valamint az elektronikus kijelzők (televíziók, monitorok) kerülnek fókuszba. A hatósági kontroll kiterjed az energiacímke meglétére, a megjelenítés helyére, az energiacímke formai és tartalmi követelményeire, valamint a termékismertető adatlapra egyaránt. A termékek mellett a vizuális hirdetéseket – köztük az interneten közzétett reklámokat –, valamint a műszaki promóciós anyagokat is vizsgálja a hatóság – ismertették.

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Kezdőlap    Belföld    Ezúttal az energiahatékonysági címkékre lesz kíváncsi a fogyasztóvédelmi hatóság

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