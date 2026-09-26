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Megfigyelőeszközöket találtak két Izraelbe tartó orosz állampolgár poggyászában a tivati repülőtéren

Infostart / MTI

Megfigyelésre alkalmas elektronikai eszközöket foglalt le a montenegrói rendőrség két Tel-Avivba tartó orosz állampolgár poggyászából a tivati repülőtéren, az általuk használt ingatlanokban pedig három nappal később mintegy egymillió eurót és informatikai eszközöket találtak – jelentette szombaton a podgoricai Vijesti napilap.

A 31 éves Alekszandr Mihajlovics Krugljanszkij és a 42 éves Alekszandra Krugljanszkaja egy Tel-Avivba tartó járatra próbált felszállni, amikor a repülőtéri ellenőrzés során átvizsgálták 19 poggyászukat. A Vijesti értesülése szerint a poggyászok több mint felében követésre, megfigyelésre és kémkedésre, valamint lehallgatóeszközök felderítésére alkalmas berendezéseket találtak.

A lefoglalt eszközök között mikrofonnal ellátott GPS-nyomkövető, rádiófrekvenciás jelek felderítésére alkalmas műszer, kamerák és képrögzítő berendezések, valamint számítógép-alkatrészek, adattárolók, kábelek és más elektronikai eszközök voltak. A repülőtéri ellenőrzéskor 26 210 eurót és 1150 izraeli sékelt, valamint gyógyszereket is találtak náluk. A montenegrói rendőrség közlése szerint a két orosz állampolgárt csempészet és pénzmosás gyanújával vették őrizetbe.

A rendőrség pénteken átkutatta a két gyanúsított által használt budvai és bari ingatlanokat is. A házkutatások során mintegy egymillió eurót és további informatikai eszközöket találtak.

A rendőrség az ügyészséggel, a montenegrói nemzetbiztonsági ügynökséggel (ANB), más biztonsági szervekkel és külföldi hírszerző szolgálatokkal együttműködve vizsgálja az ügyet.

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