Közleményt adott ki a Fidesz elnöksége Hankó Balázzsal kapcsolatban

„Hankó Balázs egyetemi tanár köztiszteletben álló, elismert tagja a nemzeti, keresztény tudományos és szellemi életnek. Az, hogy bűncselekménnyel hozzák összefüggésbe, meggyanúsítják, abszurd. A hatóságok sem merik azt állítani, hogy Hankó Balázs kezéhez akár egyetlen forint is tapadna. Miniszteri döntéseit a szabályokat betartva és a kormány döntéseinek szellemében hozta meg. Munkájáért nem vádaskodást, hanem elismerést érdemel.”

„Meggyanúsításának oka az újkommunista önkény politikai leszámolási szándéka. Egyben a belpesti kulturális elit bosszúja is, amit az váltott ki, hogy Hankó Balázs – a kormány kultúrpolitikájának megfelelően – nem támogatta az értéktelen és az aberrációt népszerűsítő műveket. A feljelentők azok a Független Előadók, akiknek anyagi követelését nem teljesítette. A másik feljelentő Horváth Lóránt, aki más piszkos ügyekben is fellépett a Tisza-kormány érdekében, és az ukrán maffiózók hazai védőügyvédeként híresült el.”

A közlemény így folytatódik: „Képtelenség, hogy megvalósult kulturális produkciók támogatását hűtlen kezelésnek minősíti a hatóság. Az NKA pénzeinek felhasználásáról a kormány világos szempontok alapján döntött. Arra kötelezte Hankó miniszter urat, hogy a rendelkezésre álló mintegy 17 milliárd forintot kulturális célokra – azon belül is a populáris irányzatok támogatására –, valamint az ország egész területére nézve arányosan ossza szét, kerülje el, hogy a források a területi koncentráció logikája szerint jussanak el a támogatottakhoz. A nemzeti kormány számára a kultúra nemcsak magaskultúrából, hanem populáris kultúrából is állt, a hozzáférést pedig a kisebb települések számára is biztosítani kívántuk. A miniszter követte a kormány iránymutatását.”

„Kiállunk Hankó miniszter úr mellett, akit a volt SZDSZ-es szellemi körök és a Tisza-kormány kipécézett magának, és akinek a személyén keresztül elrettentő példát akarnak mutatni a polgári, nemzeti, keresztény kulturális világ művészei és közönsége számára. Az eljárást szorosan nyomon követjük, a vele szemben jogellenesen fellépők nem kerülhetik el a személyes felelősségre vonást, amikor a nemzeti erők helyreállítják a jogállamot – zárul a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség közleménye.