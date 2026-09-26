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Nyitókép: Unsplash

Zajlik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 Megújulási Program előkészítése

Infostart / MTI

Zajlik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) 2030 Megújulási Program előkészítése, amelynek célja a szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer átfogó megújítása - tudatta a Szociális és Családügyi Minisztérium (SZCSM) a Facebook-oldalán szombaton.

A tájékoztató szerint ennek részeként megrendezték az SZGYF-napot, ahol a Szociális, Család- és Idősügyi, a Gyermekjogi és Gyermekvédelmi, illetve az Esélyegyenlőségi és Akadálymentesítési Államtitkárságok fogadták az SZGYF képviselőit. Hat intézmény mutatta be működését a gyermekvédelem, az idősellátás, a fogyatékossággal élők, a pszichiátriai és a szenvedélybeteg-ellátás területéről. A cél olyan működő gyakorlatok összegyűjtése volt, amelyekből az intézmények és a fenntartók is tanulhatnak.

Közölték: a találkozó egyik legfontosabb tanulsága az volt, hogy a jó működésnek nincs egyetlen receptje. „Lehet egy intézmény nyitott és a környezetével szoros kapcsolatot ápoló, de egy kisebb, zártabb közösségben is kialakulhat erős szolidaritás és összetartás. A csapatmunka és egymás segítése pedig mindenhol kiemelten fontos" – hangsúlyozták.

A jó gyakorlatok megbeszélését folytatják, a következő alkalmakat pedig online is megnyitják a kirendeltség- és intézményvezetők előtt, hogy minél többen tanulhassanak egymás tapasztalataiból - írták.

Az SZGYF 2030 Megújulási Program előkészítése július végén indult el a szociális intézményekben állapotfelmérésekkel.

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