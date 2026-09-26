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Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Több mint harminc törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomagot készít a Belügyminisztérium

Infostart / MTI

Több mint harminc törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomagot készít a Belügyminisztérium, a változtatások célja a belügyi ágazatban a dolgozók tehermentesítése, a felesleges adminisztráció csökkentése és a megbecsültség növelése. Erről a tárcavezető szombaton írt a Facebook-oldalán.

Pósfai Gábor bejegyzése szerint az elmúlt hónapok munkája és visszajelzései alapján összeállított javaslatcsomag egyik elemeként megemelnék a hivatásos állománnyal együtt dolgozó rendvédelmi igazgatási alkalmazottak (RIASZ) alapszabadságát, valamint kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat.

Hozzátette, ezzel csökkentenék „a különböző állománycsoportok között méltatlanul kialakított különbségeket".

A belügyminiszter hangsúlyozta, hogy döntéseiknél a hivatásos, a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti és a munkavállalói állomány érdekeit egyaránt figyelembe veszik.

Jelezte, a módosítási javaslatok közül a következő napokban többet is ismertetnek a Rendészeti Államtitkársággal közösen.

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Kezdőlap    Belföld    Több mint harminc törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomagot készít a Belügyminisztérium

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