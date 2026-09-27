Csapadék nélküli, kellemes őszi idő várható, de reggel még fázhatunk

Vasárnap több órára mindenütt kisüt a nap. Nagyrészt mérsékelt vagy gyenge lesz a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő, míg a magasabb területeken enyhébb lesz a reggel. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 22 és 25 fok között valószínű – számolt be róla a HungaroMet.