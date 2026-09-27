Vasárnap több órára mindenütt kisüt a nap. Nagyrészt mérsékelt vagy gyenge lesz a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő, míg a magasabb területeken enyhébb lesz a reggel. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 22 és 25 fok között valószínű – számolt be róla a HungaroMet.
Csapadék nélküli, kellemes őszi idő várható, de reggel még fázhatunk
A pára- és ködfoltok feloszlását csak kevés gomolyfelhő-képződése követi, emellett észak, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a fátyolfelhőzet.
Magyar Péter: a KATA széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány
Tisza-kormány: jöhet a szigorúbb vagyonadó, készül az új Nemzeti alaptanterv
Magyar Péter 2027-től vagyonadót vezetne be az eredetinél szigorúbb feltételekkel. A kormány milliárdokat csoportosított át laktanyák korszerűsítésére, és elkészült a belügyi törvénycsomag is. Budapest új gyalogosstratégiát fogadott el a 2050-ig elérendő akadálymentes közlekedésért. Az oktatásban új Nemzeti alaptanterv kidolgozása kezdődött meg. Emellett visszakerült a kaposvári múzeumba a botrányossá vált Rippl-Rónai-festmény. Megkezdődött a magyar európai ügyész kiválasztásának előkészítése is.
Kamu aranyat árul VV Aurelio, lebuktatta volna saját magát? Tényleg milliókat ér a valóságshow-győztes kollekciója?
Többen hamisnak gondolták az aranyérmét, amelyet VV Aurelio csaknem másfél millió forintért kínál TikTokon, mert a súlya nem stimmelt. Egy aranyas tartalomgyártó utánanézett, és szerinte alaptalan a gyanú.
Iran says it will wait for official US response after Trump rejects Strait of Hormuz proposal
The US president earlier said that Tehran only made the proposal to open the strait within seven days because "they're losing so badly".