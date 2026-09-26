Eurobarométer: egyre többet sportolnak az európaiak, két fő motivációjuk van

A brüsszeli közlemény szerint a szeptember 23. és 30. közötti európai sporthét alkalmából készített felmérés azt mutatja, hogy a testmozgást választó európaiak fő motivációja a fizikai egészség javítása vagy fenntartása (44 százalék) és a pihenés (39 százalék). A megkérdezettek 26 százaléka kifejezetten a mentális egészség javítása érdekében sportol vagy folytat fizikai tevékenységet.

A testmozgást végzők számára a parkok és a szabadtéri területek jelentik a legnépszerűbb mozgásteret (47 százalék), valamint az egészségügyi és fitneszlétesítmények (33 százalék).

A fiatalabb válaszadók, a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők és a kevesebb pénzügyi nehézséggel küzdők többet sportolnak, míg az idősebb válaszadók és a nyugdíjasok általában ritkábban vesznek részt sporttevékenységben. A nemek közötti különbségek általában szerények, noha a férfiak valamivel nagyobb valószínűséggel sportolnak, vagy végeznek testmozgást – derült ki a felmérésből.