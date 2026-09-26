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Nyitókép: Pexels.com

Eurobarométer: egyre többet sportolnak az európaiak, két fő motivációjuk van

Infostart / MTI

A nem sportoló európaiak száma 45 százalékról 39 százalékra csökkent, a tagországok hetente többszöri testmozgást végző állampolgárainak aránya 32 százalékról 38 százalékra, a naponta sportolók aránya pedig 6 százalékról 9 százalékra emelkedett a legutóbbi, 2022-es felmérés óta – derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített és kedden közzétett Eurobarométer-felmérésből.

A brüsszeli közlemény szerint a szeptember 23. és 30. közötti európai sporthét alkalmából készített felmérés azt mutatja, hogy a testmozgást választó európaiak fő motivációja a fizikai egészség javítása vagy fenntartása (44 százalék) és a pihenés (39 százalék). A megkérdezettek 26 százaléka kifejezetten a mentális egészség javítása érdekében sportol vagy folytat fizikai tevékenységet.

A testmozgást végzők számára a parkok és a szabadtéri területek jelentik a legnépszerűbb mozgásteret (47 százalék), valamint az egészségügyi és fitneszlétesítmények (33 százalék).

A fiatalabb válaszadók, a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők és a kevesebb pénzügyi nehézséggel küzdők többet sportolnak, míg az idősebb válaszadók és a nyugdíjasok általában ritkábban vesznek részt sporttevékenységben. A nemek közötti különbségek általában szerények, noha a férfiak valamivel nagyobb valószínűséggel sportolnak, vagy végeznek testmozgást – derült ki a felmérésből.

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Kezdőlap    Külföld    Eurobarométer: egyre többet sportolnak az európaiak, két fő motivációjuk van

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