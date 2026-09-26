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Nyitókép: Hans Neleman

Magyarországon fogták el: elítélték az argentin rögbisztárt meggyilkoló francia szélsőjobboldali férfit

Infostart / MTI

Huszonhat év börtönre ítélték Franciaországban egy hírhedten erőszakos, mára betiltott szélsőjobboldali csoport egy tagját, aki 2022-ben megölte Federico Aramburu argentin rögbisztárt, és akit Magyarországon fogtak el, amikor át akarta lépni az ukrán határt, hogy elszökjön a felelősségre vonás elől.

A 32 éves Loik Le Priol és két bűntársa 2022 márciusában szólalkozott össze egy párizsi kávéház teraszán Aramburuval és annak egy játékostársával. Az eldurvuló összetűzés láttán a biztonsági emberek eltávolították őket a vendéglátóhelyről, de a konfliktus az utcán, a Saint-Germain sugárúton folytatódott, ahol a dühöngő Le Priol végül lelőtte a sportolót.

Le Priol bűntársát, a 35 éves Romain Bouvier-t, aki ugyancsak a mára feloszlatott, betiltott Groupe Union Defense (GUD) tagja volt, 19 év szabadságvesztésre ítélték pénteken gyilkossági kísérletért.

A bíróság szerint a két férfi „halálos párost" alkotott, amelyet a fegyverek és az erőszak bűvölete tartott egyben. Le Priolról azt is megállapította, hogy „a nárcisztikus és erőszakos, megfékezhetetlenül dühöngő férfit a gyilkolási vágy vezérelte".

A pénteki tárgyaláson, amelyen az ítéletet kimondták, Le Priol bocsánatot kért a megölt rögbijátékos családjától, a közös keresztényi hitre hivatkozott, és homályos utalásokat tett az éppen franciaországi látogatáson tartózkodó pápára.

Aramburu 22 alkalommal lépett pályára az argentin válogatottban, és olyan francia klubokban játszott, mint a Biarritz és a Perpignan.

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