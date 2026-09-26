Fontos hírt közölt a MÁV a diákbérletekkel kapcsolatban

Kiemelték: az oktatási, azaz OM-azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, az erre vonatkozó türelmi idő a 2025/26-os tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el.

Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni.

Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre, az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban részt vevő, levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett KRÉTA-igazolást is be kell mutatniuk.

Az online vásárolt jegyeket és bérleteket név és születési dátum alapján kötik a használóhoz, a személyazonosságot és a kedvezményre való jogosultságot pedig az előírt igazolványokkal kell igazolni.

A helyi közlekedésben településenként eltérhetnek a kedvezmények és a jogosultsági feltételek, ezért ezekről mindig a közlekedési társaság helyi díjszabásából vagy az adott település helyi díjszabásából érdemes tájékozódni - jegyezték meg.