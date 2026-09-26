Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre kiírt pályázatokra

A 60 tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére kiírt pályázati felhívásra 567 pályázat érkezett be a 2026. szeptember 20-i határidőig. A nagyszámú pályázat érvényességi ellenőrzése lezárult, közülük 407 volt érvényes, ezek értékelése megkezdődött – közölték, hozzátéve: minden tankerületi központ esetében több érvényes pályázat is van.

Tájékoztatásuk szerint az elbírálás folyamatában véleményezési joguk van az adott tankerületi központ területén lévő települések polgármestereinek, valamint a tankerületi központ által fenntartott iskolák teljes alkalmazotti közösségének. Mind a polgármestereket, mind az iskolákat elektronikus csatornán, közvetlenül keresi meg a Klebelsberg Központ. A véleményezéshez a pályázók nevét, motivációs levelét és vezetői koncepcióját ismerhetik meg, és az egyes pályázókról támogatom/nem támogatom véleménnyel élhetnek. Akár több pályázót is támogathatnak, vagy esetlegesen egyet sem.

A közleményben arra kérték az iskolák dolgozóit és a települések választott vezetőit, hogy október 5-ig fejezzék ki véleményüket. Mint írták, minden szükséges információt megtalálnak az egyedileg küldött elektronikus levelekben, melyek postázása folyamatban van, és várhatóan hétfő reggelre minden érintettnél ott lesz.