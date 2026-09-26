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Kapitány István, a Shell korábbi globális alelnöke a Shell Hungary centenáriumi fogadásán Budapesten 2025. június 11-én.
Nyitókép: MTI/KKM

Kapitány István nagy szerelméről és édesapjáról is beszélt

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Közösségi oldalán jelentkezett Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki Vitézy Dávidot is megemlítette nagy szenvedélye kapcsán.

A videóban többek között arról beszél: olyan munkát választott, hogy többet repült életében, mint az apja, aki a MALÉV főpilótája volt.

„Mint egy nagy nemzetközi vállalatnál dolgozó vezető, a világ nyolcvanöt országát jártam be repülővel az évtizedek alatt” – tette hozzá, amelyről a hvg.hu írt.

„Mindenfelé megfordultam. Turbó propelleres kisgéptől kezdve, óriási Airbusokon át, Boeningeken keresztül mindenen voltam. Imádok repülni, mert emberekkel lehet találkozni, kultúrákat lehet megismerni. Lehet beszélgetni a repülőgépeken, amit én nagyon szeretek, és valahogy imádom ezt az atmoszférát” – mondta a miniszter, aki hozzátette: legalább annyira szeretem a repülőgépeket, mint Vitézy Dávid kollégám a vonatokat meg a buszokat.

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Kezdőlap    Belföld    Kapitány István nagy szerelméről és édesapjáról is beszélt

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