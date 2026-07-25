Sonnevend Pált jelöli alkotmánybírónak a Tisza-frakció – a nap hírei

Sonnevend Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza-frakció. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentés kapcsán kiemelte, hogy a Tisza elismert alkotmányjogászt jelöl alkotmánybírónak Hende Csaba megüresedett helyére. Hozzátette: az Alkotmánybíróság feladata az alaptörvény védelme, a hatalom korlátozása és a polgárok alapvető jogainak őrzése. Sonnevend Pál az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja. Pályafutása során dolgozott az Alkotmánybíróságon Sólyom László mellett, alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket.

A Fidesz úgy reagált, hogy az illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Az ellenzéki párt szerint Hende Csaba megbízatása alkotmányellenes jogszabályi rendelkezések miatt szűnik meg. Ezekkel szemben alkotmányjogi panasz és normakontroll eljárás is folyamatban van az Alkotmánybíróságon.

Önkritikára épülő ellenzéki politika helyett ellenállási politikát ígért a Fidesz nevében Tusnádfürdőn Orbán Viktor. A pártelnök a mai Magyarországot Venezuelához hasonlította és önkényuralom építésével vádolta a Tiszát. Elnézést kért hallgatóságától azért, hogy Magyar Péter közülük jött, és úgy fogalmazott, hogy korábban a Fidesz legrosszabb részéhez tartozott. A volt miniszterelnök szerint őszre elkezd majd nőni az ellenállás a Tiszával szemben, és a gazdasági bajok fogják elhozni az új többséget a szabadság és a demokrácia helyreállítása mellett.

Rövid posztban reagált Orbán Viktor beszédére Magyar Péter miniszterelnök. Úgy fogalmazott, hogy „menthetetlen, bukott maffiafőnökkel foglalkozni felesleges”. Szavazóinak pedig megköszönte a bölcsességet és a bizalmat.

Az erdélyi magyar szellemi, kulturális, politikai és egyházi vezetőkkel találkozott a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Segesváron. Tarr Zoltán a városban egy Petőfi Sándorral foglalkozó múzeumot nyitott meg Kalla Zsuzsával, a tárca közgyűjteményekért felelős helyettes államtitkárával. A miniszter Markó Bélával, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség korábbi elnökével is egyeztetett.

Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása – közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatása szerint az Eximbank ügyleteinek feljelentése után egyenként, alaposan vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben sorra egyeztettek szakmai szervezetekkel, vállalkozókkal és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel.

Egy több mint másfél milliárd forint költségvetésű koncert szervezésére is megbízást kapott a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge-cégcsoport a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségtől - közölte a belügyminiszter. Pósfai Gábor a felmondott szerződések egyik elemét ismertetve azt írta: az állami cég április 1-jén rendelte meg az augusztus 20-ai ünnepséget idejére, a Hősök terére tervezett Mándoki koncertet. A megbízás része volt annak a két, egyenként 75 milliárd forintos keretösszegű megállapodásnak, amelyet a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség júniusban mondott fel.

Újraindult az InterCity-kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi Járműjavítóban, miután a MÁV visszavette az előző kormány idején csődbe ment üzem tulajdonjogát. A közlekedési és beruházási miniszter a helyszínen arról beszélt: az üzem talpra állítása minden vasúton utazó érdeke, ugyanis az idén nyáron tapasztalható kocsihiányt is az okozza, hogy a tavaly beállt fizetésképtelenség nyomán elmaradtak vagy megkéstek a járművek vizsgái.

Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kidolgozta annak szabályait, hogy milyen formában tegyék közzé ezeket az adatokat. A most elkészült módszertan rögzíti, milyen adatokat hoznak nyilvánosságra, hogyan gyűjtik és ellenőrzik ezeket, valamint mire kell figyelni az értelmezésükkorAz új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja.

Visszautasította a balatonfüredi Anna-bál fővédnöki tisztségére szóló felkérést a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében kiemelte: semmiképpen nem pártpolitikai szereplők kiemeléséről és kiváltságairól szól az Anna-bál, ezt a korszakot szerinte le kell zárni.

Spanyolországban az erdőtűz áldozata lett egy 78 éves férfi a Valencia tartományban. Az oltási munkálatok közben a tűzoltók egy kiégett járműre bukkantak, nem sokkal később megtalálták egy mozgásában korlátozott idős férfi holttestét is. A legnagyobb pusztítást az ország középső részén, Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban tomboló erdőtüzek okozzák, amelyek a legfrissebb adatok szerint már több mint 35 ezernyi hektár területet égettek fel.

Az ukrajnai háború hadműveleteinek leállítását és a konfliktus befagyasztását javasolta az orosz elnöknek a kazah államfő a szibériai Omszkban. A kétoldalú tárgyalásuk előtti beszélgetést az orosz televízió is közvetítette. Kaszim-Zsomart Tokajev kijelentette, hogy a háborút kiváltó okok sokak számára nem teljesen érthetőek. A kazah elnök ezután azt javasolta Vlagyimir Putyin-nak, hogy térjenek vissza a 2022-es isztambuli orosz-ukrán megállapodásokhoz.