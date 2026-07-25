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Nyitókép: waterpolo.hu

Győzelemmel zárta a világkupát a magyar női pólóválogatott

Infostart / MTI

A magyar női vízilabda-válogatott hetedikként zárt a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntőben, miután a szombati helyosztón 12–8-ra legyőzte a kínai csapatot.

A magyarok ugyan sok hibával játszottak az első negyedben, de a két csapat közti látványos tudásbeli különbség miatt így is magabiztosan vezettek (4–2). Cseh Sándor együttese a folytatásban is fölényben volt, de nem tudott olyan előnyt kidolgozni, amellyel idő előtt eldönthette volna az összecsapást. A feszes védekezésnek köszönhetően az ázsiai riválisnak nem volt esélye közelebb férkőzni a magyar csapathoz, amely végül megérdemelt győzelmet aratott.

„Így illett befejezni ezt a két hetet: úgy gondolom, jó teljesítményt nyújtottunk az egész mérkőzésen és biztos győzelmet arattunk – értékelt a magyar szövetségnek a szövetségi kapitány. – Előző este is arról beszéltünk a lányokkal, hogy legyen méltó a befejezés, mert ez a két hét nagyon értékes volt a csapatépítés szempontjából. Úgy gondolom, ennél a fiatal együttesnél minden mérkőzés számít, az is, hogy egy ilyet hogy nyer meg, kellenek az ilyen élmények is, hogy a kötelezőt meggyőzően tudják hozni. Továbbra is azt mondom, többet kaptam a csapattól játékban ebben a két hétben, mint gondoltam – a hetedik helynek nem örülünk, ez nem kérdés, viszont én látom folyamatában, mik a mozgások a csapaton belül a posztokon, a játékban. Ettől még a győzelem és vereség között óriási a különbség, ezt pontosan tudjuk, azaz van még elvégzendő munka bőven.”

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