Csütörtökön is hoz kellemetlen meglepetést az időjárás

Észak, északnyugat felől változó vastagságú felhőzet sodródhat fölénk – közölte a HungaroMet. Ennek szakadozását, csökkenését követően csütörtökön alapvetően sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor gomolyfelhő-képződésre is számíthatunk. Ez utóbbi főként az északkeleti országrészben lehet erőteljesebb, leginkább arrafelé erőteljesebb keletkezhetnek záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél fokozatosan veszít erejéből, hajnalra mérséklődik, de napközben ismét több helyen megerősödik.

Zivatarok környezetében átmeneti viharos széllökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul, ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken valószínűek. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 23 és 29 fok között alakul.