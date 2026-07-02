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Nyitókép: Getty Images

Megdőlt az országos hajnali melegrekord

Infostart / MTI

Az abszolút melegrekord keddi megdőlését egy rendkívül meleg éjszaka követte.

Megdőlt az országos hajnali melegrekord szerdán – közölte a HungaroMet Zrt. Mint írják, az abszolút melegrekord keddi megdőlését egy rendkívül meleg éjszaka követte.

Budapest Lágymányos meteorológiai állomáson mindössze 26,8 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet szerda hajnalra,

ezzel megdőlt az országos és a fővárosi legmagasabb minimum-hőmérséklet napi rekordja is.

Hozzátették: a korábbi országos rekord ezen a napon 26 Celsius-fok volt, melyet Pannonhalmán jegyeztek fel 1950-ben. A korábbi budapesti rekordot, 24,4 Celsius-fokot pedig 2022-ben mérték, szintén Lágymányoson.

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