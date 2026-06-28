Életben van a bükkábrányi balesetnél mentőhelikopterrel kórházba vitt édesanya

A szombat délután a 3-as főúton történt frontális ütközésnek – amelyben két személygépkocsi érintett – korábbi jelentésekkel ellentétben nem hat, hanem öt halálos áldozata van.

A balesetben a vétlen járműben utazó három gyermek a helyszínen, illetve a kórházba szállítását követően életét vesztette, a vétkes jármű két utasa pedig a helyszínen hunyt el.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház korábbi közlését módosítva Németh Csaba kommunikációs munkatárs a boon.hu megkeresésére megerősítette: a mentőhelikopterrel Miskolcra szállított édesanya életben van, és állapotáról kommunikálni is tud.

A másik érintett édesanyát a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába vitték, ahol a család kérésére az intézmény nem szolgált információval a sérült állapotáról.

A baleset

A 3-as főút 155-ös kilométerszelvényénél történt tragédia pontos körülményeit a rendőrség továbbra is vizsgálja. A nem megerősített sajtóinformációk szerint a balesetet egy kanyarban történt előzési manőver idézhette elő, az ütközést okozó gépjárművet pedig hírek szerint egy friss jogosítvánnyal rendelkező személy vezette.