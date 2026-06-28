ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.83
usd:
310.78
bux:
139790.13
2026. június 28. vasárnap Irén, Levente
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy szirénázó mentőautó látszik egy másik mentő visszapillantó tükrében.
Nyitókép: Országos Mentőszolgálat

Újabb tragikus fejlemény a bükkábrányi balesetben, mind a három gyerek meghalt

Infostart

Felfoghatatlan tragédia történt szombat délután a 3-as főút 154-es és 155-ös kilométerszelvénye között, Bükkábrány külterületén, ahol két személyautó frontálisan ütközött. A baleset következtében összesen öten vesztették életüket.

Zupkó Jázmin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a boon.hu-t, hogy egy Bükkábrány felé tartó jármű eddig tisztázatlan okokból áthajtott a szembelévő sávba, ahol összeütközött a szabályosan közlekedő autóval.

A vétlen gépjárműben öten utaztak: két felnőtt és három gyermek. A helyszíni mentés során két gyermek életét sajnos már nem tudták megmenteni, a felnőtteket életveszélyes állapotban szállították kórházba. A balesetet okozó autóban két felnőtt utazott, akik szintén életüket vesztették a karambolban.

Erről az Infostarton is beszámoltunk.

A helyszínre nagy erőkkel érkeztek a mentőegységek, köztük mentőhelikopter is, a mentési munkálatokat pedig a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a roncsokba szorultakat.

Az később derült ki, hogy

a harmadik gyermek a kórházba szállítását követően elhunyt.

Az MTI vasárnap úgy értesült, hogy a két elhunyt felnőtt a balesetet okozó autóban utazott, a vétlen autóban két felnőtt és három gyerek volt.

A szakemberek a kánikulai időjárásra tekintettel az autósok fokozott óvatosságára hívják fel a figyelmet.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Újabb tragikus fejlemény a bükkábrányi balesetben, mind a három gyerek meghalt

gyerek

bükkábrány

baleset halál

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.29. hétfő, 18:00
Kovács Károly
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: folytatódik a kihelyezett kormányülés

Tisza-kormány: folytatódik a kihelyezett kormányülés

A napokban újabb szakaszába lépett a Tisza-kormány államigazgatási átalakítása: pénteken a Magyar Közlönyben egyszerre 83 személyi változást hirdettek ki a minisztériumok helyettes államtitkári szintjén, miközben hét új főispán is kinevezést kapott, és nagyköveti, valamint közmédiai vezetői cserék is körvonalazódtak. Háromnapos, informális kihelyezett kormányülést tart a Tisza-kormány Pilisszentkereszten, az eseményről érkező hírekről folyamatosan beszámolunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez gyorsan ment, a kapitány állásába került a vb-blama: itt az első edzőlemondás

Ez gyorsan ment, a kapitány állásába került a vb-blama: itt az első edzőlemondás

Steve Clarke skótjai egyetlen gólt szereztek a vébén, de a három pont kevés volt harmadikként továbbjutni.

BBC
Business Sport Travel Science
Families calling out to loved ones trapped in rubble by Venezuela quakes

Families calling out to loved ones trapped in rubble by Venezuela quakes

In La Guaira, desperate families keep vigil at buildings where they fear their relatives are trapped, but face an impossible task to move heavy debris.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 28. 11:33
Gyurcsány Ferenc visszatért, kotyogóssal a kezében üzent
2026. június 28. 08:34
Magyar Péter a Pilisből posztolt, többen a lépcsőn ültek
×
×