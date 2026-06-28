Újabb tragikus fejlemény a bükkábrányi balesetben, mind a három gyerek meghalt

Zupkó Jázmin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a boon.hu-t, hogy egy Bükkábrány felé tartó jármű eddig tisztázatlan okokból áthajtott a szembelévő sávba, ahol összeütközött a szabályosan közlekedő autóval.

A vétlen gépjárműben öten utaztak: két felnőtt és három gyermek. A helyszíni mentés során két gyermek életét sajnos már nem tudták megmenteni, a felnőtteket életveszélyes állapotban szállították kórházba. A balesetet okozó autóban két felnőtt utazott, akik szintén életüket vesztették a karambolban.

Erről az Infostarton is beszámoltunk.

A helyszínre nagy erőkkel érkeztek a mentőegységek, köztük mentőhelikopter is, a mentési munkálatokat pedig a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a roncsokba szorultakat.

Az később derült ki, hogy

a harmadik gyermek a kórházba szállítását követően elhunyt.

Az MTI vasárnap úgy értesült, hogy a két elhunyt felnőtt a balesetet okozó autóban utazott, a vétlen autóban két felnőtt és három gyerek volt.

A szakemberek a kánikulai időjárásra tekintettel az autósok fokozott óvatosságára hívják fel a figyelmet.