Most érkezett, mindenki meghalt a bükkábrányi balesetben

Ahogy arról korábban már beszámoltunk a 3-as főút 154-es és 155-ös kilométerszelvénye között két személygépkocsi ütközött frontálisan.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház hivatalos tájékoztatása alapján a balesetet követően oda szállított sérültek a gondos orvosi beavatkozás ellenére is elhunytak. A rendelkezésre álló információk szerint a tragédiában érintett mindkét autóban utazók – köztük a három gyermek is – életüket vesztették – írja a boon.hu.

Sajtóinformációk szerint

a vétlen járműben két édesanya és három gyermek utazott,

míg a balesetet okozó másik autóban további utasok tartózkodtak.

Nem megerősített értesülések alapján a vétkes gépjárművet egy friss jogosítvánnyal rendelkező személy vezette, a tragédiát pedig egy kanyarban történő előzési manőver idézhette elő. A heol.hu úgy tudja, hogy a Gyöngyösi Atlétikai Klub korábbi sportolója és barátnője is életét vesztette az ütközésben.

A mentési munkálatok során a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja. A tragédia kapcsán több Borsod vármegyei közéleti szereplő és országgyűlési képviselő is részvétét fejezte ki az elhunytak hozzátartozóinak.

Fotó: Fridél Gergő tű. ftőrm. (Mezőkövesdi HTP)