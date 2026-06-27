A BKK figyelmeztet: változik a közlekedés a szombati Budapest Pride felvonulás miatt

Felvonulást tartanak szombaton a fővárosban, ezért forgalomkorlátozásra kell készülni, a korlátozások érintik a közösségi közlekedést is – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken.

Forgalomkorlátozásra kell számítani szombaton 11:30-tól az Andrássy út-Bajcsy-Zsilinszky út-Deák Ferenc tér-Károly körút-Astoria-Kossuth Lajos utca-Szabad sajtó út-Erzsébet híd-Döbrentei tér-Attila út-Mikó utca-Vérmező útvonalon – írták a Budapesti Rendőr-Főkapitányság tájékoztatása alapján.

A vonulásos demonstráció miatt – 16:30 és 19:30 között – a Kodály köröndtől a Kossuth térig az Andrássy út-Bajcsy-Zsilinszky út-Alkotmány utca útvonalon 15-30 perces szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani; az érintett BKK-járatok módosított útvonalon közlekednek.

A valós idejű közlekedési változások folyamatosan frissülő információi a BKK Info oldalon, a közúti információk pedig a BKK Info – Közút oldalon olvashatók.