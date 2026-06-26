Halálos baleset Budapesten – fotók

Vonat és személyautó ütközött Budapest XV. kerületében, a Csomád utca és a Székely Elek út kereszteződésénél; egy ember a helyszínen meghalt – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Országos Mentőszolgálat.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók végezték a helyszínen a műszaki mentést. A szerelvényen körülbelül nyolcvanan utaztak.

Az Országos Mentőszolgálat közölte, egy férfi a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette.