Mintegy 10 tonna adományt kap a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Szabadhegy Péter, a szeretetszolgálat elnöke elmondta, az 1998 óta működő nevelőszülői hálózatukban eddig mintegy 900 gyerek nőtt fel, jelenleg pedig 105 családnál majdnem 300 gyerek él.

Fontos számunkra, hogy a nevelőszülői hálózatból kikerülő gyerekeket szakmával a kezükben engedjük el, a már kirepült gyerekek között van ügyvéd, mérnök, erdész és asztalos is – fogalmazott Szabadhegy Péter.

A papíráru-adományt biztosító Vajda-Papír tulajdonos-ügyvezető igazgatója, Vajda Attila közölte, hogy 2020 óta támogatják a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, mert úgy hiszik, hogy egy vállalat társadalmi szerepvállalása akkor hiteles, ha a segítség kézzelfogható és valóban eljut azokhoz, akiknek szükségük van rá.