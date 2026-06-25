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A 28. Balaton átúszás résztvevői megérkeznek az 5,2 kilométeres táv teljesítése után Balatonboglárra. Egy híján 9300-an úszták át a Balatont a hagyományos Révfülöp és Balatonboglár közötti távon, melyet az idén a változékony időjárás miatt kétszeri halasztás után rendeztek meg. Ezúttal a kiváló idő és 24.5 Celsius-fokos víz várta a próbálkozókat. A legjobb időeredmény 1 óra 8 perc közelében volt.
Nyitókép: A Balaton átúszás résztvevői megérkeznek az 5,2 kilométeres táv teljesítése után Balatonboglárra. MTI Fotó: Horváth Mónika

Balaton: az alacsony vízszint gondot okoz a szervezőknek

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A tó alacsony vízállása az úszás élményét egyáltalán nem befolyásolja a szervezők szerint a július 18-ai 44. Lidl Balaton-átúszáson, de a hatalmas tömeg zökkenőmentes kiszolgálása különleges logisztikai megoldásokat kíván a révfülöpi rajtnál.

Amint a Budapest Sportiroda (BSI) csütörtökön az MTI-nek jelezte, az utóbbi évek legnagyobb nyíltvízi úszóeseményére készül, a nevezés pedig már teljesen betelt.

A mostani kihívást az okozza, hogy a résztvevők felszerelését a két part között szállító motoros kishajók a sekély víz miatt nem tudják biztonságosan megközelíteni a révfülöpi partot. A megoldást egy, a Balaton vizére épített ideiglenes óriás stég jelenti majd, amelyhez a csónakok már zökkenőmentesen kiköthetnek.

A szakemberek jelenleg is vizsgálják, hogy a megfelelő vízmélység eléréséhez pontosan milyen hosszan kell a stéget a tóba nyújtani. A BSI csapata ugyanakkor hangsúlyozza: a logisztikai nehézségek a csomagszolgáltatást és magát az úszást semmilyen módon nem befolyásolják. Fontos tudni, hogy a két part közti távolság nem csökken, de a déli parton a szokásosnál idén hamarabb leér majd az úszók lába. A sekély vizű beérkezési szakasz már most körülbelül 100 méterrel hosszabb a megszokottnál, és a rajtig hátralévő négy hétben ez a távolság várhatóan tovább növekszik.

A tó átúszására készülőket ingyenes BAHART hajótranszfer és csomagmegőrző rendszer segíti, amely garantálja, hogy a személyes holmik gyorsabban átérjenek a túlpartra, mint maguk az úszók.

A gigantikus feladatot két autó és négy motorcsónak végzi, több mint harminc fordulóval – írta a BSI.

A gördülékeny lebonyolítás érdekében a szolgáltatás az érkezési pontokhoz igazodik: a Révfülöpön rajtolók felszerelése a balatonboglári célban várja a befutókat, míg a Boglárra érkezők még a révfülöpi startba hajózás előtt, a déli parton adhatják le zsákjaikat. Mindkét helyszínen elérhető a "maradó csomag" szolgáltatás is azoknak, akik az úszás után visszatérnek a kiindulópontra.

A kerékpárral érkezőket egy külön erre a célra kialakított depó várja.

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Kezdőlap    Belföld    Balaton: az alacsony vízszint gondot okoz a szervezőknek

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