A tavalyi a nagy rekordok versenye volt, idén inkább komoly taktikázás várható – közeleg a Kékszalag rajtja

Július 30-án Balatonfüredről rajtol az 58. Raiffeisen Kékszalag Nagydíj Balaton-kerülő vitorlásverseny, amelyre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. A Magyar Vitorlás Szövetség elnöke szerint a nagy múltú verseny népszerűsége és presztízse töretlen. Gellér László az InfoRádióban elmondta: a tavalyi a nagy rekordok Kékszalagja volt, így most nehéz lenne arra ígéretet tenni, hogy idén ismét csúcsok dőlnek meg, de természetesen reménykedni mindig lehet.

Emlékeztetett, hogy az alapítók hagyományait ápolva a Kékszalagot minden évben a júliusi holdtöltéhez eső legközelebbi hétvégén, július végén rendezik. Ilyenkor általában gyenge szél van a Balatonon, ezért elméletileg azt sem lehet kizárni, hogy negatív rekord születik.

Most különösen késői időpontra esik a Kékszalag, így a résztvevőknek úgy kell készülniük és úgy kell beállítaniuk a hajójukat, hogy várhatóan nem lesz erős szél.

Ilyen körülmények között pedig több izgalomra lehet számítani, mert egy nagyon szeles versenyen vélhetően nem nagyon tudnák megnehezíteni a többiek a legutóbbi négy Kékszalagot megnyerő Fifty-Fifty dolgát. Ha viszont gyenge a széljárás, akkor Gellér László szerint sokkal inkább előtérbe kerül a taktika. Azt gondolja, az idei versenyen nagy jelentősége lesz annak, hogy az indulók hogyan tudnak alkalmazkodni az időjárási körülményekhez, mennyire ismerik a szeleket, hogyan fog viselkedni a parti szél, egyáltalán hova helyezkedik a különböző vízterületeken.

Felhívta a figyelmet, hogy

olyan eltérő szelek lehetnek, hogy adott esetben akár több kilométeres hátrányt is le lehet dolgozni, illetve meg lehet előzni egy olyan hajót, ami korábban még csak a látótérben sem volt.

Ehhez persze jól kell helyezkedni és ismerni kell a szeleket. Gellér László idén inkább taktikai csatára számít, mint egy nagyon szeles versenyre, de majd július végén minden kiderül.

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöke bízik benne, hogy idén nem lesz olyan hatalmas vihar a versenyt megelőző héten, mint tavaly. Akkor olyan nagy károk keletkeztek, hogy több hajó nem is tudott elindulni a Kékszalagon.

A Balaton-kerülő vitorlásverseny változatlanul rendkívül népszerű, és nem csak a helyszínen szokták nagyon sokan figyelemmel kísérni a történéseket. Gellér László felidézte, hogy tavaly több mint 200 ezres nézőszámot produkált az online közvetítés. Reméli, hogy idén is hasonlóan nagy lesz majd az érdeklődés az online térben is, és ennek érdekében arra törekednek, hogy még érdekesebbé tegyék a közvetítést. A szervezők egyrészt folyamatosan egyeztetnek a Kékszalag telekommunikációs partnerével, másrészt idén is számítanak azoknak a szakértőknek a segítségére és meglátásaira, akik tavaly is nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy magas színvonalú legyen a közvetítés. Munkájuknak köszönhetően a nézők jobban megismerhették a hajókat és a versenyzőket.

„Nagyon szeretnénk élvezetes és érdekes közvetítést biztosítani mindenki számára, mert a Kékszalag mindannyiunk ünnepe, egész Magyarország ünnepe”

– fogalmazott Gellér László.

Úgy véli, a Kékszalag presztízse stabil, nem veszített az erejéből és abból a vonzalomból, amit sokan éreznek a versennyel kapcsolatban. Hozzátette: a vitorlázók ebben a kérdésben teljesen egységesek, ugyanis csak a Balaton és a vitorlázás szeretete kerül a felszínre, más dolog nem befolyásolja őket. A Magyar Vitorlás Szövetség elnöke szerint ezt az idei Kékszalag is be fogja bizonyítani, az elmúlt évek alapján ebben megalapozottan lehet bízni.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.