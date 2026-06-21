ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.72
usd:
306.65
bux:
137625.54
2026. június 21. vasárnap Alajos, Leila
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj tókerülõ vitorlásverseny mezõnye a rajt után Balatonfüred közelében 2025. július 10-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

A tavalyi a nagy rekordok versenye volt, idén inkább komoly taktikázás várható – közeleg a Kékszalag rajtja

Infostart / InfoRádió

Július végén várhatóan gyenge lesz majd a széljárás, így sokkal inkább előtérbe kerülhet a taktika a Balaton-kerülő vitorlásversenyen – mondta az InfoRádióban a magyar szövetség elnöke. Gellér László szerint ilyen körülmények között több izgalomra lehet számítani, mert egy nagyon szeles versenyen vélhetően nem nagyon tudnák megnehezíteni a többiek a legutóbbi négy Kékszalagot megnyerő Fifty-Fifty dolgát.

Július 30-án Balatonfüredről rajtol az 58. Raiffeisen Kékszalag Nagydíj Balaton-kerülő vitorlásverseny, amelyre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. A Magyar Vitorlás Szövetség elnöke szerint a nagy múltú verseny népszerűsége és presztízse töretlen. Gellér László az InfoRádióban elmondta: a tavalyi a nagy rekordok Kékszalagja volt, így most nehéz lenne arra ígéretet tenni, hogy idén ismét csúcsok dőlnek meg, de természetesen reménykedni mindig lehet.

Emlékeztetett, hogy az alapítók hagyományait ápolva a Kékszalagot minden évben a júliusi holdtöltéhez eső legközelebbi hétvégén, július végén rendezik. Ilyenkor általában gyenge szél van a Balatonon, ezért elméletileg azt sem lehet kizárni, hogy negatív rekord születik.

Most különösen késői időpontra esik a Kékszalag, így a résztvevőknek úgy kell készülniük és úgy kell beállítaniuk a hajójukat, hogy várhatóan nem lesz erős szél.

Ilyen körülmények között pedig több izgalomra lehet számítani, mert egy nagyon szeles versenyen vélhetően nem nagyon tudnák megnehezíteni a többiek a legutóbbi négy Kékszalagot megnyerő Fifty-Fifty dolgát. Ha viszont gyenge a széljárás, akkor Gellér László szerint sokkal inkább előtérbe kerül a taktika. Azt gondolja, az idei versenyen nagy jelentősége lesz annak, hogy az indulók hogyan tudnak alkalmazkodni az időjárási körülményekhez, mennyire ismerik a szeleket, hogyan fog viselkedni a parti szél, egyáltalán hova helyezkedik a különböző vízterületeken.

Felhívta a figyelmet, hogy

olyan eltérő szelek lehetnek, hogy adott esetben akár több kilométeres hátrányt is le lehet dolgozni, illetve meg lehet előzni egy olyan hajót, ami korábban még csak a látótérben sem volt.

Ehhez persze jól kell helyezkedni és ismerni kell a szeleket. Gellér László idén inkább taktikai csatára számít, mint egy nagyon szeles versenyre, de majd július végén minden kiderül.

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöke bízik benne, hogy idén nem lesz olyan hatalmas vihar a versenyt megelőző héten, mint tavaly. Akkor olyan nagy károk keletkeztek, hogy több hajó nem is tudott elindulni a Kékszalagon.

A Balaton-kerülő vitorlásverseny változatlanul rendkívül népszerű, és nem csak a helyszínen szokták nagyon sokan figyelemmel kísérni a történéseket. Gellér László felidézte, hogy tavaly több mint 200 ezres nézőszámot produkált az online közvetítés. Reméli, hogy idén is hasonlóan nagy lesz majd az érdeklődés az online térben is, és ennek érdekében arra törekednek, hogy még érdekesebbé tegyék a közvetítést. A szervezők egyrészt folyamatosan egyeztetnek a Kékszalag telekommunikációs partnerével, másrészt idén is számítanak azoknak a szakértőknek a segítségére és meglátásaira, akik tavaly is nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy magas színvonalú legyen a közvetítés. Munkájuknak köszönhetően a nézők jobban megismerhették a hajókat és a versenyzőket.

„Nagyon szeretnénk élvezetes és érdekes közvetítést biztosítani mindenki számára, mert a Kékszalag mindannyiunk ünnepe, egész Magyarország ünnepe”

– fogalmazott Gellér László.

Úgy véli, a Kékszalag presztízse stabil, nem veszített az erejéből és abból a vonzalomból, amit sokan éreznek a versennyel kapcsolatban. Hozzátette: a vitorlázók ebben a kérdésben teljesen egységesek, ugyanis csak a Balaton és a vitorlázás szeretete kerül a felszínre, más dolog nem befolyásolja őket. A Magyar Vitorlás Szövetség elnöke szerint ezt az idei Kékszalag is be fogja bizonyítani, az elmúlt évek alapján ebben megalapozottan lehet bízni.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    A tavalyi a nagy rekordok versenye volt, idén inkább komoly taktikázás várható – közeleg a Kékszalag rajtja

vitorlázás

balaton

szél

balatonfüred

kékszalag

gellér lászló

presztízs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A tavalyi a nagy rekordok versenye volt, idén inkább komoly taktikázás várható – közeleg a Kékszalag rajtja

A tavalyi a nagy rekordok versenye volt, idén inkább komoly taktikázás várható – közeleg a Kékszalag rajtja
Július végén várhatóan gyenge lesz majd a széljárás, így sokkal inkább előtérbe kerülhet a taktika a Balaton-kerülő vitorlásversenyen – mondta az InfoRádióban a magyar szövetség elnöke. Gellér László szerint ilyen körülmények között több izgalomra lehet számítani, mert egy nagyon szeles versenyen vélhetően nem nagyon tudnák megnehezíteni a többiek a legutóbbi négy Kékszalagot megnyerő Fifty-Fifty dolgát.
Horváth Péter: enyhül a létszámhiány, a tanárok ma már versenyképes fizetést kapnak

Horváth Péter: enyhül a létszámhiány, a tanárok ma már versenyképes fizetést kapnak

A Nemzeti Pedagógus Kar napokban újraválasztott elnöke szerint a tanárok ma már versenyképes fizetést kapnak, és ez érződik a létszámhiány enyhülésében is. Horváth Péter erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt, és kifejtette azt is, hogy az alapbérek 20 százalékát differenciált bérekre fordítanák.
 

Horváth Péter a pedagógus kar esetleges megszüntetéséről: ezt eddig csak az ellentábor híresztelte

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.22. hétfő, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Dühöng Trump, káromkodásokkal teli fenyegetést küldött Iránnak a tárgyalások közepette: nem lesz többé országotok!

Dühöng Trump, káromkodásokkal teli fenyegetést küldött Iránnak a tárgyalások közepette: nem lesz többé országotok!

Donald Trump amerikai elnök vasárnap több fenyegetést is címzett Iránnak, miközben Svájcban zajlanak az amerikai–iráni tárgyalások. J. D. Vance alelnök "nagy előrelépésről" számolt be - írja a Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 25. játékhéten, vasárnap - elmaradt a sorsolás a Dunán, de végül megjöttek a számok

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 25. játékhéten, vasárnap - elmaradt a sorsolás a Dunán, de végül megjöttek a számok

Vajon elvitte valaki a 705 millió forintos főnyereményt a hatoslottó vasárnapi sorsolásán?

BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran begin talks on initial peace deal in Switzerland

US and Iran begin talks on initial peace deal in Switzerland

The face-to-face meeting follows ongoing fighting in Lebanon and Iran's claim to have shut the Strait of Hormuz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 21. 15:44
Ronald Koeman: ez közel volt a tökéleteshez
2026. június 21. 15:08
Leleplezték a valaha készült leghatalmasabb Messi-szobrot – videó
×
×