A vámpánik gondokat okozhat a csomagküldésben

A közlemény szerint a nyári szezonban a postai szolgáltatóknak jellemzően kisebb létszámmal kell kiszolgálniuk a kézbesítési igényeket, miközben a lakosság évről évre növekvő arányban vásárol online.

Idén további feladatot jelent, hogy az Európai Unió vámszabályainak július 1-jétől hatályos módosítása értelmében már a harmadik országokból érkező kis értékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami érinti a népszerű kínai online piacterekről rendelt árukat is – írták.

Az NMHH tanácsai szerint egy fontos csomag esetében át lehet ütemezni a kézbesítés időpontját, de akár át is lehet irányítani a küldeményt.

Ha a kézbesítés sikertelen, és a megadott határidőig nem jelentkezünk a levelünkért vagy a csomagunkért, a szolgáltató visszaküldi azt a feladónak akkor is, ha a megrendelt terméket már előre kifizettük.

Sokan úgy tudják, hogy ha a kézbesítési kísérletkor nem vagyunk elérhetők vagy a küldeményt nem tudjuk átvenni, akkor a szolgáltatónak a kézbesítést legalább még egyszer meg kell kísérelnie.

A jogszabályok azonban csak azt írják elő kötelezően, hogy a hivatalos leveleinket kétszer kell megkísérelni kézbesíteni a számunkra, és mindkét kézbesítési kísérlet után még öt munkanapunk van arra, hogy azt az értesítőben megjelölt postán átvegyük – mutatott rá az NMHH.

A levelek és a levélként feladott kisebb áruküldemények beférnek a postaládába is, feltéve, ha jól láthatóan rajta van a név, csomag esetén ezzel szemben a személyes átadás kötelező – áll a közleményben.