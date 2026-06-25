A férfi ordítozott és a nemi szervét mutogatta, ököllel verte a másik autót – videó

A Budakörnyéki Járási Ügyészség közúti veszélyeztetés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki – a vád szerint – közlekedésével nem csak idegen emberek, de saját családja életét, testi épségét is veszélyeztette.

A vádirat szerint a budapesti férfi – a bűnügy vádlottja – 2024 januárjában személyautójával közlekedett az M2 autóúton Göd irányába. A gépkocsiban ült felesége és két kiskorú gyermeke. A férfi az út során közlekedési konfliktusba keveredett egy másik autóssal, akivel versenyezni kezdtek.

A férfi előtt haladt az úton a sértett, akinek kocsijában három gyermek utazott. A vádlott és a vele versenyző másik autós hol a sértett által vezetett gépkocsi előtt, hol amögött haladt. Mivel a versenyző személyek egymás mögött is többször fékeztek, így a sértettet is többször fékezésre kényszerítették – olvasható az ugyeszseg.hu oldalon.

Amikor a sértett a gödi lehajtó felé vette az irányt, a férfi követte őt, végig dudált rá és távolsági fényszóróját is felkapcsolta, ami a sértettet elvakította. A településen belül a vádlott több méteren keresztül a sértetti gépkocsi mellett haladt mielőtt megelőzte azt. Ezután fékezni kezdett és a kormányt is jobbra-balra rángatta, ezzel megállásra kényszerítve a másik autót.

A vádlott kiszállt, ordítozott és a nadrágját lehúzva nemi szervét mutogatta. A sértetti gépkocsihoz érve annak motorháztetejét és oldalát ököllel ütötte, valamint többször is az autó sárvédőjébe rúgott. A vádlott a járműben több mint 700.000 forintos kárt okozott.

A férfit az sem tartotta vissza, hogy nagyobb gyermeke végignézte erőszakos, garázda magatartását, amivel veszélyeztette a kiskorú erkölcsi fejlődését.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a férfit közúti veszélyeztetés és nagyobb kárt okozó rongálás bűntette mellett kiskorú veszélyeztetésének bűntettével is vádolja.

A vádlott bűnösségéről a Dunakeszi Járásbíróság fog dönteni.

A fedélzeti kamera felvételén a vádlott erőszakos, garázda magatartása látható.

A felvétel a fentebb linkelt oldalon látható.