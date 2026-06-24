ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.85
usd:
313.06
bux:
0
2026. június 24. szerda Iván
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az 1-es villamos nem közlekedik a Göncz Árpád városközpont és a Lehel utca-Róbert Károly körút között május 3-án és 10-én üzemkezdettől 8.30-ig, karbantartás miatt – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).
Nyitókép: BKK

Nagy lehetőséget kapnak a budapestiek

Infostart / MTI

Társadalmi egyeztetés keretében több jelentős közlekedési fejlesztés, valamint egy stratégiai program előkészítésében is részt vehetnek a fővárosiak a következő hetekben - hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A társaság a Kerepesi út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamosfejlesztés, a Rákos út fejlesztése, valamint a gyalogos- és akadálymentességi stratégia kapcsán várja a budapestiek véleményét.

A kérdőívek, a lakossági séták és az egyéb részvételi lehetőségek részletei a BKK honlapján érhetők el.

A beérkező véleményeket a projektek előkészítése és tervezése során értékelik, és figyelembe veszik a fejlesztési javaslatok kialakításakor. A cél, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek a budapestiek igényeihez igazodnak, és hosszú távon is hozzájárulnak egy élhetőbb, biztonságosabb és fenntarthatóbb város kialakításához – írták.

A BKK közölte: a közeljövőben további társadalmi egyeztetések is várhatók, többek között az úgynevezett állatkerti delta és a kapcsolódó trolibuszhálózat-fejlesztés előkészítéséről, valamint más közösségi közlekedési hálózatfejlesztési és útvonalfejlesztési témákban.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nagy lehetőséget kapnak a budapestiek

közlekedés

bkk

fejlesztés

társadalmi egyeztetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
N. Rózsa Erzsébet: teljesen ellentétes Hamenei nézeteivel, ezért valószínűleg nem is volt iráni atomprogram

N. Rózsa Erzsébet: teljesen ellentétes Hamenei nézeteivel, ezért valószínűleg nem is volt iráni atomprogram

Az idén februárban likvidált ajatollah volt a gátja azoknak a törekvéseknek, hogy Iránban az atomfegyverek irányába tegyenek lépéseket, mert azok nem illeszkedtek a vezető életfilozófiájához – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az egyetemi tanár. A Közel-Kelet-szakértő szerint ha kiderült volna, hogy Ali Hamenei ebben hazudik, azt a egész rendszer nem viselte volna el.
Sinkó Eszter: valódi egészségügyi rendszerváltáshoz nem elegendőek a személycserék

Sinkó Eszter: valódi egészségügyi rendszerváltáshoz nem elegendőek a személycserék

Több olyan eleme is volt az eddigi rendszernek, amelyek azt mutatták, hogy állam által vezérelt egészségügy alakult ki az elmúlt tizenhat évben Magyarországon – mondta az egészségpolitikai szakértő egy konferencián. Úgy véli, drámaian romlott az egészségügyi ellátás színvonala ezen időszak alatt, ezért az új egészségügyi tárcának egyebek mellett javítania kell az egészségügyhöz való hozzáférést, továbbá rendeznie kell a köz- és magánellátás viszonyát.
 

Így zajlik a hűtési rendszerek felülvizsgálata a kórházakban – részletek az országos tisztifőorvostól

Az onkológián már rendben vannak a klímák – Hegedűs Zsolt az InfoRádióban

Hegedűs Zsolt: felülvizsgáljuk a meddőségi kezelések államosítását, kinyitjuk az anonim petesejt-donáció kérdéskörét

Hegedűs Zsolt: a plusz 500 milliárd egy részét a szakdolgozók bérére fordítják az egészségügyben

Ezekre a területekre csoportosítana pénzt azonnal az egészségügyi államtitkár

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.24. szerda, 18:00
Novák Zoltán
a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy technológiai eladási hullám után próbálnak magukhoz térni a tőzsdék

Nagy technológiai eladási hullám után próbálnak magukhoz térni a tőzsdék

Vegyes a hangulat szerda reggel a nemzetközi tőkepiacokon, mivel a közel-keleti feszültségek valamelyest enyhültek, de az elmúlt napok technológiai részvényeket sújtó korrekciója még nyomás alatt tartja a tőzsdéket. A hangulatot javítja, hogy az Irán és Izrael közötti konfliktus csillapodásával mérséklődtek az olajellátással kapcsolatos aggodalmak, és a Hormuzi-szoros hajóforgalma is fokozatosan normalizálódik, de továbbra is visszafogja a kockázatvállalási kedvet, hogy globális eladási hullám indult a technológiai részvényekben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 24.)

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 24.)

A Pénzcentrum 2026. június 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

BBC
Business Sport Travel Science
Congress passes war powers measure for first time, rebuking Trump's war with Iran

Congress passes war powers measure for first time, rebuking Trump's war with Iran

The resolution is largely symbolic, but it adds to pressure on the White House to end the conflict once and for all.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 24. 06:36
Vendéglátás, adminisztráció, kereskedelem – így alakult az első félévben a diákmunka-piac
2026. június 24. 06:00
Sinkó Eszter: valódi egészségügyi rendszerváltáshoz nem elegendőek a személycserék
×
×