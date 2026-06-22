Elindítja a Tisza a Tisztítótűz-műveletet – a nap hírei

Elindítja a Tisza a Tisztítótűz-műveletet: Alaptörvény-módosítással eltávolítják a köztársasági elnököt, az alkotmánybírák felső korhatárának visszavezetésével megszűnik a testület jelenlegi elnökének mandátuma és 12 évben korlátozzák a képviselői mandátumok hosszát – jelentette be miniszterelnök az Országgyűlés rendkívüli ülésén. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában a magyar Cosa Nostrának nevezte a Fideszt, és maffiafőnöknek elődjét, Orbán Viktort. A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az Alaptörvény 17. módosítását.

Az ellenzéki pártok frakcióvezetői ismét a miniszterelnök beszédének hangnemét bírálták, és felidézték, hogy két éve még a jelenlegi miniszterelnök is az előző rendszer híve volt. A Mihazánkos Toroczkai László azzal vádolta a Tiszát, hogy Sulyok Tamás eltávolítása után a saját bábját akarja a köztársasági elnöki székbe ültetni.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalra a kiemelt ügyekkel foglalkozik majd, el fog tud járni saját hatáskörben, egyes ügyeket pedig magához vonhat más hatóságoktól – közölte a miniszterelnök az Országgyűlés ülésén. Magyar Péter azt mondta: a hivatal egyik elnökhelyettese reményeik szerint egy neves, NAV-os pénzügyőr lesz, a többi elnökhelyettesi posztot pedig három ügyész tölti majd be.

Megszűnik Polt Péter elnöki megbízatása az Alkotmánybíróság élén, ha a kormány visszavezeti az alkotmánybírókra vonatkozó felső korhatárt. A korábbi legfőbb ügyész már betöltötte 70. életévét, ahogy további három alkotmánybíró: Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán is.

A legfőbb ügyésznek hamarosan le kell mondania a posztjáról – fogalmazott sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter egy kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a lemondás összefügghet az aranykonvoj-üggyel.

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak – jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, igyekeznek olyan jelöltet választani, aki meg tudja testesíteni a nemzet egységét. Magyar Péter arról is beszélt, hogy jövő nyár elején már lehet új, népszavazással megerősített alkotmánya Magyarországnak.

Az Amnesty International szerint Sulyok Tamás államfőnek távoznia kell, de tisztességes eljárás után. A kormány által választott megoldás szerintük nem ilyen. Úgy vélik, a megfosztási eljárás lenne a megfelelő, mert Sulyok tamás erre okot is adott.

Az első 5 hónapban 3806 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás, ez az évi hiánycél több mint 90 százaléka – erősítette meg részletes jelentésében a Pénzügyminisztérium. Az államháztartás májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt, szemben az előző évi azonos havi 129,5 milliárd forinttal.

A héten tárgyal Budapesten az Eurogroup elnökével a pénzügyminiszter és a kormányfő. Kármán András tárcavezető azt írta: Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a maastrichti kritériumokat.

Együtt kezdeményezi egy országos, állandó társadalmi egyeztetési fórum létrehozását négy szakszervezeti szövetség. A közös javaslatról a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Munkástanácsok Országos Szövetsége, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, valamint a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája levélben tájékoztatta a kormányfőt és az érintett minisztereket.

Elindult a társadalmi egyeztetés a 2023-ban fiatalítás címén eltávolított katonák visszavételét célzó jogszabály-módosításról. Az előző kormány felmentette a szolgálat alól azokat a honvédeket, akik betöltötték a 45. életévüket, és legalább 25 évet töltöttek el az állományban.

Lakhatási stratégia kidolgozását sürgette a főpolgármester egy újpesti bérlakás-projekt kapcsán. A főváros egy használaton kívüli iskolaépület átalakításával 26 bérlakást hoz létre.

Társadalmi egyeztetés indult a vadállatok cirkuszi szerepeltetésének megtiltásáról. Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium által jegyzett kormányrendelet módosítását június 29-ig lehet véleményezni.

Távozik a kormányzó brit Munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér. A legesélyesebbnek tekintett utódjelölt, Andy Burnham, Manchester volt munkáspárti polgármestere hivatalosan bejelentette, hogy indul a pártvezetői és a kormányfői tisztségért.

Az Egyesült Államok felmentést adott Iránnak a kőolajra vonatkozó szankciók alól a béketárgyalások 60 napos időtartamára – közölte az amerikai pénzügyminiszter. A bejelentés szerint Iránnak augusztus 21-ig lehetősége van szankciómentesen a kőolaj kitermelésére, szállítására és eladására, és ez vonatkozik feldolgozott kőolajtermékekre is.

Genfben folytatódnak az amerikai–iráni tárgyalások, amelynek első fordulóján kiemelt téma volt a Hormuzi-szoros hajóforgalmának biztonsága és az erről szóló ellentmondásos nyilatkozatok tisztázása. Amerikai diplomaták szerint az egyeztetések az iráni atomprogram teljes körére és a térség biztonsági helyzetére is kiterjednek.

Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ellenőreinek tevékenységét - közölte az amerikai alelnök. J. D. Vance alelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy még nem készült el az erre vonatkozó ütemterv.

A német védelmi miniszter szerint szükség esetén kötelezővé tehetik a Bundeswehr katonái számára a szolgálatot a Litvániába telepítendő német dandárban. Boris Pistorius hangsúlyozta, hogy továbbra is önkéntes jelentkezésre számítanak,

Romániában szociáldemokrata és liberális politikusokból álló kormány számára kér bizalmat a bukaresti parlamenttől Adrian Vestea kormányfőjelölt. A politikust korábban a Nemzeti Liberális Párt megkérdezése nélkül bízta meg kormányalakítással Nicusor Dan államfő.

Népszavazást kezdeményeztek Szlovéniában a helyi választójog szűkítése miatt. Megvonnák a helyi választójogot a tartósan Szlovéniában élő, nem uniós állampolgároktól. A változás főként a volt Jugoszlávia utódállamaiból - mindenekelőtt Bosznia-Hercegovinából, Szerbiából, Koszovóból és Észak-Macedóniából – érkezetteket érintené.

Franciaországban már halálos áldozatai is vannak az extrém hőségnek. Európa számos államában 40 fok körüli hőségre kell számítani a héten. Nagy-Britanniában négynapos riasztást adtak ki csütörtökig, ott 38 fok körüli csúcsokra számítanak. Spanyolországban, Belgiumban és Németország nyugati részén többfelé 31–38 fok várható. Magyarországon kedd éjfélig tart a másodfokú hőségriasztás.