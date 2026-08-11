Meghalt a Szaharov-díjas ellenzéki vezető

A Belsat a Facebookon Milinkievics fia, Ihar Kulej által közölt információra hivatkozva tette közzé a halálhírt, amelyről a PAP lengyel hírügynökség is beszámolt független fehérorosz hírportálok alapján.

A Belsat a fehéroroszországi politika és társadalmi mozgalom egyik legjelentősebb személyiségeként búcsúztatja Milinkievicset, aki a 2006-os fehéroroszországi elnökválasztáson, egyetlen ellenzéki elnökjelöltként, számos zaklatás ellenére 6,12 százalékos hivatalos választási eredményt ért el. Az elnökválasztás után a fehérorosz hatóságok 15 napra letartóztatták.

Ugyanabban az évben az Európai Parlament az emberi jogok, a szólás- és gondolatszabadság védelméért járó Szaharov-díjjal tüntette ki.

A 2010-es fehérorosz elnökválasztás során Milinkievics visszavonta jelöltségét, amit a választási szabadság hiányával indokolt. 2012-ben megtagadták tőle, hogy a parlamenti választás előtt képviselőházi jelöltként regisztráljon. 2015-ben pedig hivatalosan elutasította részvételét az elnökválasztáson.

2023-ban Milinkievics Szvjatlana Cihanouszkaja száműzetésben élő fehérorosz ellenzéki vezető független európai ügyi tanácsadója lett.

Az ellenzéki vezető hosszabb ideje komoly egészségügyi nehézségekkel küzdött, tavaly ősszel egy nehéz műtéten esett át – idézték fel a Newsmax Polska konzervatív hírtelevízió hírportálján. Romló egészségi állapota ellenére továbbra is a szabad hazájáért folytatott békés küzdelem szimbóluma maradt sok honfitársa számára – olvasható a hírportálon.

Milinkievicset mások mellett Andrzej Poczobut, tavasszal az ötévi börtön után szabadon bocsátott, jelenleg szintén lengyelországi emigrációban élő fehéroroszországi lengyel nemzetiségű aktivista, újságíró búcsúztatta a közösségi médiában. „Kitűnő embernek” nevezte, aki sokat tett Fehéroroszország szabadságáért és azért, hogy hazája „végre ne csupán földrajzi értelemben tartozzon Európához”.

Agnieszka Romaszewska újságíró, a Belsat alapítója, volt igazgatója szintén kiváló társadalmi és politikai aktivistának nevezte Milinkievicset. „Fizikaprofesszor hivatásból, történész szerelemből”, a fehérorosz–lengyel kapcsolatok terén pedig „kiemelkedő érdemeket szerzett személyiség” – jellemezte az elhunytat.

Malgorzata Kidawa-Blonska lengyel felsőházi elnök „jelképes személyiségnek” nevezte Milinkievicset. Emlékeztetett: az ellenzéki vezető „a fehérorosz demokráciának, egy jobb Európa építésének, valamint a lengyel–fehérorosz baráti kapcsolatoknak szentelte életét”.