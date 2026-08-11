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BERLIN, GERMANY - APRIL 07: Alexander Milinkevich the Belarus opposition leader attends a Christian Democratic Union press conference on April 07, 2006 in Berlin, Germany.Milinkevich continues to rally European support for his opposition to last month?s disputed election result in which he failed to oust President Alyaksandr Lukashenko. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)
Nyitókép: Carsten Koall/Getty Images

Meghalt a Szaharov-díjas ellenzéki vezető

Infostart / MTI

Hetvenkilenc éves korában elhunyt Varsóban a 2020 óta emigrációban élő Aljakszandr Milinkievics Szaharov-díjas fehérorosz ellenzéki vezető, a 2006-os elnökválasztás egyetlen ellenzéki jelöltje – közölte kedden a Lengyelországból fehérorosz nyelven sugárzó Belsat televízió.

A Belsat a Facebookon Milinkievics fia, Ihar Kulej által közölt információra hivatkozva tette közzé a halálhírt, amelyről a PAP lengyel hírügynökség is beszámolt független fehérorosz hírportálok alapján.

A Belsat a fehéroroszországi politika és társadalmi mozgalom egyik legjelentősebb személyiségeként búcsúztatja Milinkievicset, aki a 2006-os fehéroroszországi elnökválasztáson, egyetlen ellenzéki elnökjelöltként, számos zaklatás ellenére 6,12 százalékos hivatalos választási eredményt ért el. Az elnökválasztás után a fehérorosz hatóságok 15 napra letartóztatták.

Ugyanabban az évben az Európai Parlament az emberi jogok, a szólás- és gondolatszabadság védelméért járó Szaharov-díjjal tüntette ki.

A 2010-es fehérorosz elnökválasztás során Milinkievics visszavonta jelöltségét, amit a választási szabadság hiányával indokolt. 2012-ben megtagadták tőle, hogy a parlamenti választás előtt képviselőházi jelöltként regisztráljon. 2015-ben pedig hivatalosan elutasította részvételét az elnökválasztáson.

2023-ban Milinkievics Szvjatlana Cihanouszkaja száműzetésben élő fehérorosz ellenzéki vezető független európai ügyi tanácsadója lett.

Az ellenzéki vezető hosszabb ideje komoly egészségügyi nehézségekkel küzdött, tavaly ősszel egy nehéz műtéten esett át – idézték fel a Newsmax Polska konzervatív hírtelevízió hírportálján. Romló egészségi állapota ellenére továbbra is a szabad hazájáért folytatott békés küzdelem szimbóluma maradt sok honfitársa számára – olvasható a hírportálon.

Milinkievicset mások mellett Andrzej Poczobut, tavasszal az ötévi börtön után szabadon bocsátott, jelenleg szintén lengyelországi emigrációban élő fehéroroszországi lengyel nemzetiségű aktivista, újságíró búcsúztatta a közösségi médiában. „Kitűnő embernek” nevezte, aki sokat tett Fehéroroszország szabadságáért és azért, hogy hazája „végre ne csupán földrajzi értelemben tartozzon Európához”.

Agnieszka Romaszewska újságíró, a Belsat alapítója, volt igazgatója szintén kiváló társadalmi és politikai aktivistának nevezte Milinkievicset. „Fizikaprofesszor hivatásból, történész szerelemből”, a fehérorosz–lengyel kapcsolatok terén pedig „kiemelkedő érdemeket szerzett személyiség” – jellemezte az elhunytat.

Malgorzata Kidawa-Blonska lengyel felsőházi elnök „jelképes személyiségnek” nevezte Milinkievicset. Emlékeztetett: az ellenzéki vezető „a fehérorosz demokráciának, egy jobb Európa építésének, valamint a lengyel–fehérorosz baráti kapcsolatoknak szentelte életét”.

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