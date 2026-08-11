Megint véradásra szólítanak, most még fontosabb

A vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-i ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni – írták. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradásra, hogy

már most tervezze meg a véradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra.

A két szervezet közös nyári véradókampánya keretében a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. A nyereményjátékban való részvételhez az adatfelvételnél szükséges jelezni a részvételi szándékot.

Jelezték, hogy az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról a www.ovsz.hu/idopontfoglalas, valamint a www.veradas.hu oldalon lehet tájékozódni, a nyári kampány részletei pedig a www.ovsz.hu/nyar oldalon érhetők el.