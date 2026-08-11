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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Mark Rutte, a NATO fõtitkárral közösen tartott sajtóértekezleten Kijevben 2026. június 3-án.
Nyitókép: Szerhij Dolzsenko

Észak-koreai ballisztikus rakétákkal lőnek az oroszok Zelenszkij szerint

Infostart / MTI

Észak-Koreában gyártott ballisztikus rakétákat is bevetettek az orosz csapatok a Zaporizzsja elleni, hat ember életét követelő éjszakai orosz légitámadásban – tudatta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Zelenszkij szerint a ballisztikus fegyverek gyártásának fokozása, az észak-koreai eszközök bevonása, a mozgósítás előkészítése arra utal, hogy „Moszkva nem békére, hanem eszkalációra készül”, ezért az ukrán elnök gyors szankciós válaszlépéseket sürgetett.

A Zaporizzsja ellen rakétákkal, légibombákkal és drónokkal végrehajtott nagyszabású támadást brutális, a civil infrastruktúra ellen tervezett támadásként értékelte. Kiemelte továbbá, hogy Kijevben a rakétatámadás következtében megrongálódott a járványkórház épülete és néhány vállalat is. Az elnök szerint a frontvonalhoz közeli településeken mindennaposak a drónokkal végrehajtott terrorcselekmények.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg keddre virradóra különböző típusú rakétákkal, valamint 120 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat. A légvédelem 98 drónt hatástalanított, 21 helyszínen találatokat regisztráltak, öt esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.

Kijev és Zaporizzsja ukrajnai városokban hadiipari vállatokra és közlekedési-logisztikai központokra mért csoportos csapást az éjjel az orosz hadsereg - közölte kedd reggel az orosz védelmi tárca, hozzátéve: „156 ukrán drónvezérlő állást lőttek ki”, valamint Kijevben eltalált célpontként nevezte meg a tárca a Nova Posta automatizált elosztókomplexumát, ahol szerinte drónok gyártásához szükséges alkatrészeket, valamint robotizált rendszereket és rádióelektronikai hadviselési eszközöket tároltak, továbbá az 50 ezer négyzetméter alapterületű Kijiv-3 közlekedési és logisztikai központot, ahol a közlemény szerint mintegy 15 ezer FPV drónt, valamint ezek irányítóállomásait és alkatrészeit raktározták. Zaporizzsjában a Metinveszt csoport kohászati és lemezacélgyártó kombinátját érte támadás.

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Kezdőlap    Külföld    Észak-koreai ballisztikus rakétákkal lőnek az oroszok Zelenszkij szerint

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