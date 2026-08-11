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Két védőszemüveget viselő nő nézi a napfogyatkozást.
Nyitókép: Unsplash

Országos hiány van a napfogyatkozás-néző védőszemüvegekből

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ELŐZMÉNYEK

Nem elég egy napszemüveg a szerdai részleges napfogyatkozás biztonságos megfigyeléséhez, speciális napmegfigyelő szűrőre van szükség. Azonban az ilyen szemüvegek már több hazai üzletben is hiánycikknek számítanak.

Augusztus 12-én késő délután részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról. A Napba ilyenkor sem szabad szabad szemmel nézni: az Amerikai Csillagászati Társaság (AAS) szerint ehhez speciális napmegfigyelő szűrő, például napfogyatkozást-néző szemüveg szükséges, a sima UV-szűrős napszemüveg nem ad elegendő védelmet – írja az Origo.

A szakértők szerint az ISO 12312-2 szabványnak megfelelő terméket érdemes választani, habár az AAS szerint önmagában a jelölés nem jelent garanciát a biztonságra. Mi több, sérült vagy karcos szemüveget sem ajánlott használni.

Megfelelő napfogyatkozás-szemüveghez jutni viszont jelenleg nem egyszerű Magyarországon, országszerte hiány alakult ki a termékből, így aki az utolsó pillanatban szeretné megfigyelni a jelenséget, annak érdemes olyan értékesítési pontot keresnie, ahol még van készlet és személyesen is átvehető a termék.

A kialakult hiány miatt sokan külföldi oldalakról próbálnak védőszemüveget szerezni. Azonban nem árt vigyázni, ugyanis a csaló oldalak is megjelentek ennek nyomán, amik azonnali kiszállítást ígérnek. Pár ilyen oldalra kattintva azonban a vásárlót FortiGuard behatolásmegelőzési figyelmeztetés fogadta, amely szerint a weboldal hozzáférését blokkolták, mert az sérti az internethasználati szabályzatot. Különösen akkor érdemes körültekintőnek lenni, ha egy ismeretlen webáruház az utolsó pillanatban kínál garantált kiszállítást, miközben a megbízhatóbb helyeken már hiánycikk a termék.

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