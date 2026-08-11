Csomagszállítási gondok – kiderült, miért érkeznek meg késve egyes küldemények

Az ügyben a Telex kapott választ a cégtől, amely szerint miután július közepén üzembe helyezték az Express One új feldolgozóközpontját és automata csomagszortírozó rendszerét, műszaki problémák jelentkeztek a berendezés egyes részegységeinek összehangolásánál.

Mint írták, az automata szortírozó működik, de annak tényleges feldolgozási teljesítménye az első két hétben elmaradt a tervezett kapacitástól, vagyis nincs szó teljes leállásról. A problémák elsősorban a csomagok adagolását, érzékelését és továbbítását végző részegységek közötti szinkronizációt érintik. Emiatt időnként a rendszer leállására, emberi beavatkozásra van szükség.

A fennakadás nem érint minden küldeményt: annak hatása az egyes csomagok feldolgozásának időpontjától, útvonalától, valamint fizikai és csomagolási jellemzőitől függ.

Az Express One elnézést kért az ügyfelektől az okozott kellemetlenségért, és jelezte, hogy az esetleges kártérítési vagy díjvisszatérítési igényeket a vonatkozó jogszabályok, valamint az adott szolgáltatás szerződéses feltételei alapján, egyedileg vizsgálják meg.

Megjegyezték, hogy egy korábbi raktárukból hoztak az érintett helyszínre egy szortírozó gépet, amely a héten üzembe áll.