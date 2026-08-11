Lövöldözés a belvárosban: a kocsma előtt lőttek agyon egy férfit Londonban

Lelőtték egy 25 éves férfit hétfő este London déli részén, Claphamben – írja a Mirror híradása nyomán a 24.hu.

A mentőket és a rendőröket valamivel este 10 előtt riasztották a Willington Roadhoz, a lövöldözés helyszínére. A mentősök megpróbálták megmenteni a kocsma előtt meglőtt férfi életét, aki azonban az erőfeszítéseik ellenére a helyszínen meghalt. A családját értesítették a tragédiáról.

Nem sokkal később viszont bejelentkezett egy kórházban egy 22 éves férfi, szintén lőtt sebbel. A rendőrök gyilkosság gyanújával őrizetbe vették, de állapota miatt továbbra is kórházban kezelik.

A Metropolitan Police emberölés gyanúja miatt indított nyomozást, és vizsgálja az eset körülményeit. A környéken megerősítették a rendőri jelenlétet, a nyomozók szemtanúkat keresnek.