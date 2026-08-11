Baleset Kispesten: betonkeverő ütközött villamossal

Szerda délelőtt összeütközött egy teherautó és egy villamos Budapesten, az Üllői út 19. kerületi szakaszán, a Simonyi Zsigmond utcánál – írja a budapestkornyeke.hu.

A jármű áramtalanítását a fővárosi hivatásos tűzoltók végezték, a mentők is a helyszínre érkeztek.

„Baleset történt az Üllői út kispesti szakaszán a Kossuth tér közelében. Az 50-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik a Határ út M és a Villanytelep között” – írja az eset kapcsán BKK Infó.

Dél körül a Budapesti Közlekedési Központ már arról tájékoztatta az utasokat, hogy helyreállt a forgalom, az 50-es villamos újra a teljes vonalon közlekedik.