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Nyitókép: Getty Images/Andreas Coerper Mainz

Oldalkerekes gőzös bukkant elő a Monarchia idejéből – mutatjuk!

Infostart / MTI

Láthatóvá vált az aszályos időjárás miatt a „szávai Titanic”, de vigyázni kell vele, mert ma is rejthet háborús lőszereket.

Több mint százéves gőzhajó roncsa vált láthatóvá a Száva rendkívül alacsony vízállása miatt Szerbiában: a Slovenac nevű vontatóhajó maradványai több mint nyolcvan éve fekszenek a folyóban.

A gőzüzemű, oldalkerekes dunai hajó 1913-ban épült az óbudai hajógyárban, és SMS Vág néven az Osztrák-Magyar Monarchia császári és királyi Duna-flottillájában működött. Később átnevezték Vágra, végül a trianoni békeszerződés után jugoszláv szolgálatba került, ahol a Slovenac nevet kapta.

A gőzvontató a második világháború idején a németek kezére került, akik katonai felszerelések szállítására használták. A hajót története során többször elsüllyesztették, majd kijavították és ismét szolgálatba állították.

Utolsó útja 1945. április 24-én ért véget, amikor Árkitól folyásirányban felfelé mágneses aknára futott és elsüllyedt. Roncsa azóta a folyó bal partjának közelében fekszik.

A Szávaszentdemeter (Sremska Mitrovica) és Árki (Jarak) között található roncs a szakemberek szerint még ma is rejthet második világháborús lőszereket.

Amikor jelentősen lecsökken a Száva vízszintje, a hajó nagyobb részei ismét előbukkannak a folyóból. A roncs olyan közel található a parthoz, hogy különösen alacsony vízállás idején akár gyalog is meg lehet közelíteni. A hatóságok ugyanakkor óvatosságra intenek, mert a Slovenac elsüllyedésekor gránátokat és más hadianyagot szállított, és nem zárható ki, hogy ezek egy része még mindig a roncsban található. A roncs a hajózásra is veszélyt jelenthet, mivel hajózható területen fekszik, és magasabb vízállásnál nem látszik ki a folyóból.

Az utóbbi évtizedekben a hajóroncs a színesfémtolvajok célpontjává vált, szerkezetén ma is láthatók ennek nyomai. A Slovenacot – annak ellenére, hogy nem védik – különleges történelmi jelentőségű védett értékként tartják számon.

(A nyitókép illusztráció.)

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Kezdőlap    Külföld    Oldalkerekes gőzös bukkant elő a Monarchia idejéből – mutatjuk!

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Oldalkerekes gőzös bukkant elő a Monarchia idejéből

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