Nem adná vissza a fővárosnak impozáns köztereit az V. kerület fideszes vezetése

Szentgyörgyvölgyi Péter (Fidesz-KDNP) a Facebookon kedden közzétett nyílt levelében azt írta: semmi nem indokolja, hogy az érintett közigazgatási területeket a főváros hasznosítsa, „különösen, hogy a közterületek hasznosításából származó bevételeket a főváros semmiképpen nem tudná jobban és igazságosabban felhasználni, mint az V. kerületi önkormányzat teszi, mivel azt a kerület jelenleg 100 százalékban a közterületek színvonalas üzemeltetésére és fenntartására fordítja.”

A kormány által korábban társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat elfogadása esetén a fővárosi önkormányzat lesz a vagyonkezelője

a Vörösmarty térnek,

a Széchenyi István térnek,

a Podmaniczky Frigyes térnek és

a József Attila utcának,

a szóban forgó területeket négy éve az előző kormány adta át az V. kerületnek.

Szentgyörgyvölgyi Péter nyílt levelében kevésnek ítélte, hogy a javaslathoz csak augusztus 15-ig van mód észrevételeket tenni. A polgármester kezdeményezte, hogy az ügyben történjen előzetes igényfelmérés az V. kerületiek körében, továbbá, hogy a polgármester, a miniszter és a főpolgármester személyesen is tárgyaljanak a javaslatról.

A polgármester felidézte, hogy korábban Karácsony Gergely maga is úgy nyilatkozott: az a helyes társadalomszervezési és döntéshozatali elv, ha minden döntést a lehető legalacsonyabb szinten hoznak meg, ahol a szükséges információk és a végrehajtási képesség még rendelkezésre állnak.

A polgármester rámutatott arra is, hogy a terek megközelítése kizárólag az V. kerületi tulajdonú utcákon, területeken keresztül lehetséges. Szavai szerint „nem nehéz belátni”, hogy egységes szabályozás és szemlélet kívánatos a közterület használat, az engedélyeztetés, az ellenőrzés és az üzemeltetés terén is. Szentgyörgyvölgyi Péter azt írta: „közérdeket veszélyeztető lépés is lenne”, ha a jelenlegi, egységes rendszerben történő üzemeltetés megszűnne.

Karácsony Gergely korábban azt írta: „Visszakapja a főváros az Orbán-kormány idején alkotmányellenesen elvett fontos közterületeit, ha a parlament elfogadja a társadalmi vitára bocsátott törvénytervezetet. A Podmaniczky és a Vörösmarty teret államosították, majd a felújításukhoz szükséges állami pénzekkel együtt odaadták fideszes V. kerületnek.

A Széchenyi tér és a József Attila utca esetében már csak az einstand történt meg, a felújítás nem, bár ezeknél is az volt a duma, hogy a kerület majd állami pénzből felújítja őket. Ehhez képest semmi nem történt, pedig a tér megújításának terveit is átadtuk a kerületnek.

Így fennmaradt az a rendkívül méltatlan állapot, hogy gyalogosok tízezrei balesetveszélyes módon vágnak át a téren a Zrínyi utca felől a felújított Lánchíd felé. Kis üröm az örömben, hogy a főváros nem a tulajdonjogát kapja vissza, hanem csak a vagyonkezelését, de első lépésnek ez is megteszi.”