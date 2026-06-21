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Close up of seatbelt with damaged webbing in door frame of crashed car. Broken auto glass on rain soaked roadway and inside car.
Nyitókép: SoCalShooter/Getty Images

Tragédia történt Zagyvarékasnál

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Egy ember meghalt abban a balesetben, amely vasárnap hajnalban történt a 32-es úton Zagyvarékasnál. A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a főutat.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint frontálisan ütközött össze két gépkocsi a 32-es főút 63-as és 64-es kilométere között. Az egyik jármű az árokba borult. Az autókban csak a vezetők utaztak, az árokba borult kocsi vezetőjét a szolnoki hivatásos tűzoltók emelték ki.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte az MTI-vel, hogy halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt hajnalban a 32-es úton Szolnok és Zagyvarékas között. A rendőrök teljes útlezárás mellett helyszínelnek.

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