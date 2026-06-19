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Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelõs miniszter az Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Tarr Zoltán: többé nincsenek blokkolva az ukrán sajtótermékek

Infostart / MTI

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az előző kormány által bevezetett tiltás önkényes volt, az árkok ásása volt a cél a lépéssel. Az új kormány viszont a jó szomszédi kapcsolat helyreállításán dolgozik, ami a kárpátaljai magyarokat is segíti.

A Külügyminisztériummal közösen feloldottuk a korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását – közölte Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter péntek reggel a Facebook-oldalán.

A miniszter a bejegyzésében önkényesnek nevezte a tavaly bevezetett tiltást, amely arra volt válasz, hogy Ukrajna „blokkolta azon magyar lapokat, amelyek a sajtóetikát nem tartották be, helyette orosz propagandát, harmadik világháborús riogatásokat terjesztettek”.

Nem lehet összemosni az orosz propagandát terjesztő orgánumokat a valódi, független sajtóval sem Magyarországon belül, sem nemzetközi szinten. A bukott kormány folyamatosan az árkok ásásán ügyködött, ezen lapok blokkolása sem szolgált más célt. A mi feladatunk a jó szomszédi viszony kiépítése, ami segíti a külhoni magyarok helyzetét – ez közös nemzeti ügy – fogalmazott Tarr Zoltán.

Mint rámutatott: ezen az úton haladva a kormányzat a nemrégiben kötött történelmi megállapodással pár hét alatt többet ért el, mint a leváltott elődje 16 év alatt.

Tarr Zoltán arról is beszámolt: egyeztettek a feloldás ügyében Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószólóval, aki a kezdeményezésére született döntés után jelezte, hogy az ukrán nemzetiségi közösség és az itt élő menekültek számára is sokat jelent, hogy tájékozódhatnak anyanyelvükön az országukat érintő hírekről.

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Kezdőlap    Belföld    Tarr Zoltán: többé nincsenek blokkolva az ukrán sajtótermékek

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