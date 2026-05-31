Diákmunka: a 3000 forintos órabér is meglehet, de mi van az AI-jal?

A diákok az iskolaszövetkezeti szektorban nappali tagozatos jogviszonnyal tudnak dolgozni, ezért az ehhez kapcsolódó igazolást, aminek alapja a nappali tagozatos diákigazolvány, érdemes „csőre tölteni” – fogalmazott Göbl Róbert, aki szerint ez minden munkát kereső fiatalnak ott van már a zsebében.

Nyári szezonális munkák főként a vendéglátásban és a turisztikában kínálkoznak, de olyan cégek is akadnak, ahol a nyári szabadságolások áthidalását diákok foglalkoztatásával igyekeznek megoldani. A Mind-Diák Szövetkezetnél kifejezetten bevált formula, hogy olyan cégektől érkezik megkeresés az irányukba, ahol a szülő már ott dolgozik, és a gyermeke részére szeretne lehetőséget biztosítani ott;. Tapasztalatok alapján ár-érték arányban pedig a szövetkezetek adják a legjobb választ a foglalkoztatásra – mondta Göbl Róbert.

A szakember kiemelte: a diákmunka esetében a Munka törvénykönyve szerinti sarokpillérek ugyanúgy érvényesek, ami annyit tesz, hogy

a minimálbér esetében a 1856 forintos, a garantált bérminimum esetében pedig a 2145 forintos órabér az „irányadó”.

Bár ezek bruttó összegek, a diákok esetében – 25 év alatt – ez egyben a nettó összeget is jelenti az szja-kedvezmény miatt – jegyezte meg. A garantált bérminimum összege abban az esetben jelenik meg és irányadó, hogyha középfokú végzettséget, például érettségit, vagy valamilyen szakképzettséget várnak el az adott munkakör betöltéséhez, az adott feladat ellátásához.

Az említett összegek a bérek alsó határát jelentik, de ennél általában többet kínálnak a cégek. A szövetkezeti elnök elmondása szerint a legtöbb munkahelyen az óránkénti 2000 forintot meg lehet keresni, hiszen a cégek versenyeznek a diákokért, és igyekeznek versenyképes béreket kínálni. Bizonyos gyakornoki területeken, vagy ott, ahol magasabb elvárások vannak, az átlagbérek 2200 és 2500 forint között mozognak. Informatikai területen, vagy ahol a jogosítvány, esetleg több idegen nyelv ismerete is elvárás, a 3000 forintot vagy azt is meghaladják a keresetek – sorolta.

AI kontra diákmunka

Arról, hogy a mesterséges intelligencia mennyire szabta át a diákmunka lehetőségét, Göbl Róbert kifejtette: félautomatizált megoldásokat, vagy akár tanítható robotokat általában akkor alkalmaznak a cégek, ha hatékonyságot szeretnének növelni olyan területeken, ahol periodikusan ismétlődő, kifejezetten monoton feladatokat kell végezni. Mint mondta, az AI alkalmazása inkább felüdülést hoz, hiszen leveszi a dolgozók, mind a diák, mind pedig a főállású munkavállalók válláról azt a terhet, amelyek rendkívüli monotonitással bírnak, lehetőséget teremtve más típusú feladatok elvégzésére.

„Mindenkit szeretnék megnyugtatni, olyan félelme senkinek ne legyen, hogy most el fogja venni bárkinek is a munkáját” – fogalmazott. A Mind-Diák Szövetkezetnél az elmúlt években évről évre 20 százalékkal nőtt azon partnercégek száma, ahol gyakornoki programokat indítottak, tehát

szó nincs arról, hogy a diákmunka vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenységek a kádár, a varga vagy a gyertyaöntő sorsára jutnának,

magyarán a diákmunkák nem fognak eltűnni a palettáról a mesterséges intelligencia miatt – ismételte meg Göbl Róbert.

A cikk alapjául szolgáló interjút Varga Mónika készítette.